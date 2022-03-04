Семьи погибших на Украине российских военных получат по 7,4 млн рублей

Владимир Путин сообщил о выплатах семьям погибших и получившим ранения



Семьи погибших на Украине российских военных получат по 7,4 млн. рублей, а также ежемесячную компенсацию. Раненым выплатят по 3 миллиона. Об этом заявил президент страны в ходе выступления перед заседанием Совбеза России, сообщает РБК.



- Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренное по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 421 000 рублей, — заявил Путин.



Также каждому члену семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация, добавил президент, не назвав её величину. Кроме того, будет установлена дополнительная выплата для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, в размере 5 млн. рублей.



- Все военнослужащие, раненные при проведении операции, также получат соответствующие выплаты, имея в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию, — добавил президент.



