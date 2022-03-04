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Представители Бурятии принимают участие в Дне народного мастера в Якутии

Представители Бурятии принимают участие в Дне народного мастера в Якутии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В мероприятиях принимают участие представители 33 районов республики и девяти регионов Дальнего Востока и Сибири

В Якутске со 2 по 6 марта проходят мероприятия ко Дню народного мастера в Якутии. В этом году они приурочены Году культурного наследия народов России и 100-летию образования ЯАССР. Одно из самых ожидаемых событий ㅡ шествие в национальных костюмах народов Якутии, а также межрегиональная научно-практическая конференция мастеров, сообщает ЯСИА.

В этих мероприятиях принимают участие представители Бурятии. На открытии Дня народного мастера присутствовала делегация БРО «Женщины Бурятии». Представляет Бурятию в Якутии арт-группа «Аян», которая создана в ноябре 2021 года.

- Мы, женщины Бурятии, находясь на заслуженном отдыхе, объединились и создали группу, чтобы нести в общество внутреннюю и внешнюю красоту людей «серебряного» возраста. Наша группа совсем еще молодая. Назвали группу Арт-группа «Аян». Аян-это значит путь. Арт - это объединение творческих людей, совместно создающих красоту, - рассказывает о себе в соцсети женская группа.

4 марта в Доме дружбы народов проходят творческие лаборатории и мастер-классы. Там же откроется панельная площадка на тему «Мыслить глобально, действовать локально. Креативное обращение к традиции в современном дизайне».


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народно-прикладное творчество

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