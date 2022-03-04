 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

В центре Улан-Удэ закроют сквозной проезд

В центре Улан-Удэ закроют сквозной проезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Временно меняется схема движения маршрутов общественного транспорта

Проезд по улице Ленина, 39 до улицы Советская в Улан-Удэ будет закрыт с 22.00 5 марта до 06.00 8 марта. Причина – аварийно-восстановительные работы МУП «Водоканала».

- Временно меняется схема движения маршрутов №№ 2, 3, 3А, 10, 15, 27, 27 Первое поле, 33, 37, 77, 80, 82, 92, 95, - сообщает мэрия Улан-Удэ.

Объезд закрытого участка автомобильной дороги будет осуществляться со стороны ул. Почтамская – проспект Победы и ул. Сухэ–Батора – ул. Смолина – далее по утвержденным схемам.

В МУП «Водоканал» сообщили «Байкал-Daily», что предприятие проводит плановые ремонтные работы. Предприятие приносит горожанам свои извинения за предоставленные неудобства.


схема движения транспорта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Представители Бурятии принимают участие в Дне народного мастера в Якутии
Представители Бурятии принимают участие в Дне народного мастера в Якутии
Общество, 04.03.2022
В мероприятиях принимают участие представители 33 районов республики и девяти регионов Дальнего Востока и Сибири
В центре Улан-Удэ закроют сквозной проезд
В центре Улан-Удэ закроют сквозной проезд
Общество, 04.03.2022
Временно меняется схема движения маршрутов общественного транспорта
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в ростовые шахматы
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в ростовые шахматы
Общество, 04.03.2022
Такой турнир состоялся впервые
На масленичных гуляниях в Улан-Удэ разыграют барана
На масленичных гуляниях в Улан-Удэ разыграют барана
Общество, 04.03.2022
Стала известна программа празднования Масленицы в Этнографическом музее
Средняя жительница Бурятии оказалась почти 40-летнего возраста
Средняя жительница Бурятии оказалась почти 40-летнего возраста
Общество, 04.03.2022
Бурятстат представил к 8 марта портрет средней жительницы Бурятии
От коронавируса умерли ещё девять жителей Бурятии
От коронавируса умерли ещё девять жителей Бурятии
Общество, 04.03.2022
Заболеваемость COVID-19 сохраняется на прежних позициях
Улан-удэнка завоевала титул «Краса ВДВ»
Улан-удэнка завоевала титул «Краса ВДВ»
Общество, 04.03.2022
Ещё одна представительница Бурятии стала второй вице-мисс
В Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку»
В Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку»
Общество, 04.03.2022
Жители столицы Бурятии бесплатно получат консультацию дерматовенеролога
В Бурятии состоится конкурс «Сердце отдаю детям»
В Бурятии состоится конкурс «Сердце отдаю детям»
Общество, 04.03.2022
К участию приглашаются работники сферы допобразования
В Монголии впервые пройдёт турнир «Большого шлема» по дзюдо
В Монголии впервые пройдёт турнир «Большого шлема» по дзюдо
Общество, 04.03.2022
Соревнования планируют провести в Улан-Баторе в июне
В Бурятии местами до -2
В Бурятии местами до -2
Общество, 04.03.2022
В отдельных районах ожидается сильный ветер 
В Улан-Удэ состоятся межшкольные соревнования по спидкубингу
В Улан-Удэ состоятся межшкольные соревнования по спидкубингу
Общество, 03.03.2022
Мероприятие проведут на территории школы №9
Чита примет чемпионат и первенство ДФО по панкратиону
Чита примет чемпионат и первенство ДФО по панкратиону
Общество, 03.03.2022
В соревновании планируют участвовать спортсмены из Бурятии
Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»
Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»
Общество, 03.03.2022
На данный момент в акции принимают участие школы со всей страны, от Смоленска до Камчатки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^