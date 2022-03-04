В центре Улан-Удэ закроют сквозной проезд

Временно меняется схема движения маршрутов общественного транспорта



Проезд по улице Ленина, 39 до улицы Советская в Улан-Удэ будет закрыт с 22.00 5 марта до 06.00 8 марта. Причина – аварийно-восстановительные работы МУП «Водоканала».



- Временно меняется схема движения маршрутов №№ 2, 3, 3А, 10, 15, 27, 27 Первое поле, 33, 37, 77, 80, 82, 92, 95, - сообщает мэрия Улан-Удэ.



Объезд закрытого участка автомобильной дороги будет осуществляться со стороны ул. Почтамская – проспект Победы и ул. Сухэ–Батора – ул. Смолина – далее по утвержденным схемам.



В МУП «Водоканал» сообщили «Байкал-Daily», что предприятие проводит плановые ремонтные работы. Предприятие приносит горожанам свои извинения за предоставленные неудобства.





