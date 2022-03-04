 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

Средняя жительница Бурятии оказалась почти 40-летнего возраста

Средняя жительница Бурятии оказалась почти 40-летнего возраста
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятстат представил к 8 марта портрет средней жительницы Бурятии

В России женщин больше, чем мужчин. Не является исключением и Бурятия. На то имеется много причин. Для женщин старших возрастов это влияние последствий Второй мировой войны, для женщин средних возрастов – более высокая мужская смертность. Мужское население преобладает лишь в возрастах до 30 лет, сообщает Бурятстат.

В республике на начало 2021 года проживало 515 тысяч женщин – это 52,3 % численности населения республики. Из них 60,6 % живут в городской местности и 39,4 % – сельской.

Возраст ближе к «ягодному»

В Бурятии по статистике больше рождается мальчиков: на 100 мальчиков на свет появляются 96 девочек, но с возрастом это соотношение меняется, и устойчивое преобладание женщин начинается после 32 лет. В возрасте 65 лет и старше женщин становится в два раза больше, чем мужчин.

В целом по республике на 1000 мужчин приходится 1095 женщин. Эта ситуация характерна как для городских жителей - 1152 женщины на 1000 мужчин, так и для сельских - 1017 на 1000.

Средний возраст жительницы Бурятии составляет 38 с половиной лет, и она на почти пять лет старше мужчины. В Бурятстате отмечают, что и живут женщины дольше мужчин. Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении (данные за 2020 год) составила 75,2 года и 65,3 года соответственно.

Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить ещё 20,6 лет, мужчины – лишь 14,4 года. Такой разрыв в продолжительности жизни связан с различиями в уровне смертности полов: смертность мужчин в 1,3 раза выше женщин.

Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 22,8 %, в трудоспособном возрасте от 16 до 55 лет – 50,4 % и 26,8 % составляют женщины старше трудоспособного возраста.

Выходят замуж моложе 18 лет

В 2020 году заключили брак 4408 пар. Не достигнув 18 лет, связать себя узами брака решили четыре юноши и 50 девушек. После 35 лет впервые вступили в брак 462 мужчины и 403 женщины.

Среднестатистическая женщина республики вступает в первый брак в 22-24 лет, наибольшая интенсивность рождения детей приходится на 25-29 лет, а средний возраст матери в 2020 году составил 28,6 года.

Рожают после 30 лет

В Бурятии насчитывается 233,2 тысяч женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, их доля в общей численности женщин составила 45,3 %. За 2020 год в республике родилось 12,7 тысяч детей, что на 1,7 % больше, чем за предыдущий, причём 70,1 % от всех новорождённых – это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения.

Примечательно, что чуть более половины родивших в 2020 году женщин находились в возрасте старше 30 лет.

По статистике Бурятстата, всего в течение своей жизни женщина имеет в среднем двух детей.

Чаще уезжают из Бурятии

Женщины Бурятии активнее мужчин участвуют в миграционных процессах. Например, в 2020 году из 81,1 тысяч мигрантов женщины составили 44,1 тысяч человек или 54,4 %.

Также для Бурятии характерен высокий уровень профессиональной активности женщин – 48 % от общего числа работающих в организациях. Женщины работают во всех сферах деятельности, но сугубо женской можно считать деятельность в организациях финансовой сферы и страхования (79 %), в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (75 %), в здравоохранении и предоставления социальных услуг (78 %) и образования (77 %). Значительна доля женщин трудятся в организациях оптовой и розничной торговли (64 %) и в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (63 %).

Однако женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу - работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами.

Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей. За 2021 год в государственные службы занятости населения республики обратились в поисках работы 14,2 тысяч женщин, из них нашли работу – 5,9 тысяч (41,5 % обратившихся).

В органах государственной службы занятости населения в качестве безработных на конец 2021 года зарегистрированы 2,7 тысяч женщин или 56,2 % от всех зарегистрированных безработных. Средний возраст безработной женщины по результатам выборочного обследования рабочей силы за третий квартал 2021 года составил 35,9 лет.

Предпочитают высшее образование среднему

Среди студентов вузов и колледжей доля представительниц прекрасного пола на начало 2021/2022 учебного года составила 53,8 % и 47 % соответственно.

В прошлом году дипломы получили 3790 выпускников вузов и 5869 колледжей, из которых доля женщин составляет 60,8 % и 45,1 % соответственно. 
Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

От коронавируса умерли ещё девять жителей Бурятии
От коронавируса умерли ещё девять жителей Бурятии
Общество, 04.03.2022
Заболеваемость COVID-19 сохраняется на прежних позициях
Улан-удэнка завоевала титул «Краса ВДВ»
Улан-удэнка завоевала титул «Краса ВДВ»
Общество, 04.03.2022
Ещё одна представительница Бурятии стала второй вице-мисс
В Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку»
В Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку»
Общество, 04.03.2022
Жители столицы Бурятии бесплатно получат консультацию дерматовенеролога
В Бурятии состоится конкурс «Сердце отдаю детям»
В Бурятии состоится конкурс «Сердце отдаю детям»
Общество, 04.03.2022
К участию приглашаются работники сферы допобразования
В Монголии впервые пройдёт турнир «Большого шлема» по дзюдо
В Монголии впервые пройдёт турнир «Большого шлема» по дзюдо
Общество, 04.03.2022
Соревнования планируют провести в Улан-Баторе в июне
В Бурятии местами до -2
В Бурятии местами до -2
Общество, 04.03.2022
В отдельных районах ожидается сильный ветер 
В Улан-Удэ состоятся межшкольные соревнования по спидкубингу
В Улан-Удэ состоятся межшкольные соревнования по спидкубингу
Общество, 03.03.2022
Мероприятие проведут на территории школы №9
Чита примет чемпионат и первенство ДФО по панкратиону
Чита примет чемпионат и первенство ДФО по панкратиону
Общество, 03.03.2022
В соревновании планируют участвовать спортсмены из Бурятии
Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»
Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»
Общество, 03.03.2022
На данный момент в акции принимают участие школы со всей страны, от Смоленска до Камчатки
Бурятия предоставит субсидии НКО
Бурятия предоставит субсидии НКО
Общество, 03.03.2022
Заявки принимаются по 30 марта
В Агинском округе выберут лучший сувенир для «Алтарганы»
В Агинском округе выберут лучший сувенир для «Алтарганы»
Общество, 03.03.2022
В округе стартовал межмуниципальный конкурс «Национальный сувенир Аги»
Массовая зимовка овсянок удивила орнитологов Прибайкалья
Массовая зимовка овсянок удивила орнитологов Прибайкалья
Общество, 03.03.2022
Небольшие поляны полностью покрыты птицами
В Бурятии отремонтируют дорогу на перевале Шанатский
В Бурятии отремонтируют дорогу на перевале Шанатский
Общество, 03.03.2022
Участок дороги находился в ненормативном состоянии
За 3 дня транзитные рейсы над Монголией сократились на 50%
За 3 дня транзитные рейсы над Монголией сократились на 50%
Общество, 03.03.2022
Причиной стали ограничения, введённые странами в их воздушном пространстве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^