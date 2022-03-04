Средняя жительница Бурятии оказалась почти 40-летнего возраста

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Бурятстат представил к 8 марта портрет средней жительницы Бурятии



В России женщин больше, чем мужчин. Не является исключением и Бурятия. На то имеется много причин. Для женщин старших возрастов это влияние последствий Второй мировой войны, для женщин средних возрастов – более высокая мужская смертность. Мужское население преобладает лишь в возрастах до 30 лет, сообщает Бурятстат.



В республике на начало 2021 года проживало 515 тысяч женщин – это 52,3 % численности населения республики. Из них 60,6 % живут в городской местности и 39,4 % – сельской.



Возраст ближе к «ягодному»



В Бурятии по статистике больше рождается мальчиков: на 100 мальчиков на свет появляются 96 девочек, но с возрастом это соотношение меняется, и устойчивое преобладание женщин начинается после 32 лет. В возрасте 65 лет и старше женщин становится в два раза больше, чем мужчин.



В целом по республике на 1000 мужчин приходится 1095 женщин. Эта ситуация характерна как для городских жителей - 1152 женщины на 1000 мужчин, так и для сельских - 1017 на 1000.



Средний возраст жительницы Бурятии составляет 38 с половиной лет, и она на почти пять лет старше мужчины. В Бурятстате отмечают, что и живут женщины дольше мужчин. Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении (данные за 2020 год) составила 75,2 года и 65,3 года соответственно.



Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить ещё 20,6 лет, мужчины – лишь 14,4 года. Такой разрыв в продолжительности жизни связан с различиями в уровне смертности полов: смертность мужчин в 1,3 раза выше женщин.



Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 22,8 %, в трудоспособном возрасте от 16 до 55 лет – 50,4 % и 26,8 % составляют женщины старше трудоспособного возраста.



Выходят замуж моложе 18 лет



В 2020 году заключили брак 4408 пар. Не достигнув 18 лет, связать себя узами брака решили четыре юноши и 50 девушек. После 35 лет впервые вступили в брак 462 мужчины и 403 женщины.



Среднестатистическая женщина республики вступает в первый брак в 22-24 лет, наибольшая интенсивность рождения детей приходится на 25-29 лет, а средний возраст матери в 2020 году составил 28,6 года.



Рожают после 30 лет



В Бурятии насчитывается 233,2 тысяч женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, их доля в общей численности женщин составила 45,3 %. За 2020 год в республике родилось 12,7 тысяч детей, что на 1,7 % больше, чем за предыдущий, причём 70,1 % от всех новорождённых – это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения.



Примечательно, что чуть более половины родивших в 2020 году женщин находились в возрасте старше 30 лет.



По статистике Бурятстата, всего в течение своей жизни женщина имеет в среднем двух детей.



Чаще уезжают из Бурятии



Женщины Бурятии активнее мужчин участвуют в миграционных процессах. Например, в 2020 году из 81,1 тысяч мигрантов женщины составили 44,1 тысяч человек или 54,4 %.



Также для Бурятии характерен высокий уровень профессиональной активности женщин – 48 % от общего числа работающих в организациях. Женщины работают во всех сферах деятельности, но сугубо женской можно считать деятельность в организациях финансовой сферы и страхования (79 %), в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (75 %), в здравоохранении и предоставления социальных услуг (78 %) и образования (77 %). Значительна доля женщин трудятся в организациях оптовой и розничной торговли (64 %) и в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (63 %).



Однако женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу - работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами.



Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей. За 2021 год в государственные службы занятости населения республики обратились в поисках работы 14,2 тысяч женщин, из них нашли работу – 5,9 тысяч (41,5 % обратившихся).



В органах государственной службы занятости населения в качестве безработных на конец 2021 года зарегистрированы 2,7 тысяч женщин или 56,2 % от всех зарегистрированных безработных. Средний возраст безработной женщины по результатам выборочного обследования рабочей силы за третий квартал 2021 года составил 35,9 лет.



Предпочитают высшее образование среднему



Среди студентов вузов и колледжей доля представительниц прекрасного пола на начало 2021/2022 учебного года составила 53,8 % и 47 % соответственно.



В прошлом году дипломы получили 3790 выпускников вузов и 5869 колледжей, из которых доля женщин составляет 60,8 % и 45,1 % соответственно.

