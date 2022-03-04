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В гарнизонах ВВО развернули пункты поддержки для семей военнослужащих

В гарнизонах ВВО развернули пункты поддержки для семей военнослужащих
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Семьям оказывают различную помощь

Во всех гарнизонах соединений и воинских частей общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО), а также в гарнизонах воинских частей Тихоокеанского флота развернуты и действуют пункты военно-социальной работы для членов семей военнослужащих.

- В этих пунктах специалисты ведут разъяснительную работу, организуют встречи командования воинских частей с членами семей военнослужащих, оказывают помощь в решении социально-бытовых вопросов. К решению вопросов привлекаются представители местной власти, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Ранее в Бурятии запустили «горячую линию» для жителей, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Обращения принимаются по телефону 8 3012 379300, а также по электронной почте priem_upch@govrb.ru.

военнослужащие

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