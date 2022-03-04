Семьям оказывают различную помощь
Во всех гарнизонах соединений и воинских частей общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО), а также в гарнизонах воинских частей Тихоокеанского флота развернуты и действуют пункты военно-социальной работы для членов семей военнослужащих.
- В этих пунктах специалисты ведут разъяснительную работу, организуют встречи командования воинских частей с членами семей военнослужащих, оказывают помощь в решении социально-бытовых вопросов. К решению вопросов привлекаются представители местной власти, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Ранее в Бурятии запустили «горячую линию» для жителей, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине.
Обращения принимаются по телефону 8 3012 379300, а также по электронной почте priem_upch@govrb.ru.
В гарнизонах ВВО развернули пункты поддержки для семей военнослужащих
Общество, Фото:
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