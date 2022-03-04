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В Улан-Удэ пробегут благотворительный забег

В Улан-Удэ пробегут благотворительный забег
Общество,  Фото:pixabay.com
Забег организован в поддержку юных спортсменов Кабанского соццентра

Благотворительный массовый забег пройдёт в это воскресенье, 6 марта, в 13:00 на набережной Селенги около ТЦ «Пионер» в столице Бурятии.

В программе: специальный забег с голым торсом и обливание холодной водой, забег для взрослых на 5 км, семейный забег на 1 км. Также дополнением праздничного мероприятия будут развлечения, горячие блины и чай.

Данный забег организован инициативной группой жителей Улан-Удэ в поддержку детского спорта для юных спортсменов Кабанского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

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