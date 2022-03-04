Опорными школами станут школы №7, №26 и №38
В новом 2022-2023 учебном году на базе сетевого дистанционного образовательного кластера в Бурятии откроются медицинские, педагогические и инженерные классы. Об этом говорилось на очередном рабочем совещании по открытию, которое состоялось 2 марта в министерстве образования и науки республики.
Были определены три опорные школы, которые станут ядром сетевого кластера по заявленным направлениям:
- средняя школа №7 Улан-Удэ – сеть инженерных классов;
- средняя школа №26 – сеть педагогических классов;
- средняя школа №38 – сеть медицинских классов.
Углублённое изучение предметов в этих классах планируется обеспечить в сетевой форме посредством интеграции ресурса высших учебных заведений республики и стратегических партнёров. Запланированы профильные смены для этих классов на базе регионального центра «Асториум».
В совещании приняли участие представители Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук, Бурятского госуниверситета, Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления, Бурятского республиканского педагогического колледжа, школ региона, комитета по образованию Улан-Удэ, регионального центра «Асториум», центра опережающей профессиональной подготовки, общественного Совета. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии появятся медицинские, педагогические, инженерные классы
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