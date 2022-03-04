Жители столицы Бурятии бесплатно получат консультацию дерматовенеролога
4 марта в Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку». Каждый желающий может прийти в Центр здоровья и бесплатно проверить свои родинки, состояние кожи и получить консультацию дерматовенеролога республиканского кожно-венерологического диспансера. Также в центре по предварительной записи можно пройти бесплатное комплексное обследование.
Жителей столицы Бурятии ждут 4 марта с 14:30 до 16:00 в Центре здоровья на Жердева, 100. Также можно заранее записаться на бесплатное комплексное обследование по телефону 45-28-51, сообщает министерства здравоохранения РБ со ссылкой на центр.
В Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку»
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