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В Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку»

В Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители столицы Бурятии бесплатно получат консультацию дерматовенеролога

4 марта в Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку». Каждый желающий может прийти в Центр здоровья и бесплатно проверить свои родинки, состояние кожи и получить консультацию дерматовенеролога республиканского кожно-венерологического диспансера. Также в центре по предварительной записи можно пройти бесплатное комплексное обследование.

Жителей столицы Бурятии ждут 4 марта с 14:30 до 16:00 в Центре здоровья на Жердева, 100. Также можно заранее записаться на бесплатное комплексное обследование по телефону 45-28-51, сообщает министерства здравоохранения РБ со ссылкой на центр.
Улан-Удэ здравоохранение акция профилактика

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