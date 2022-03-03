Первая бригада волонтёров-медиков ЕР направилась в ЛДНР

Планируется создать ещё несколько таких бригад в ближайшие дни



Как рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в ЛДНР для оказания помощи жителям направлены волонтёры ЕР. Об этом он сообщил в рамках совещания президиума генсовета партии.



В ходе своего выступления Андрей Турчак обратил внимание, что на сегодняшний день жителям необходимо поставлять не только лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости, но и строительные материалы, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



Также он отметил, что волонтёры помогают эвакуированным жителям Донбасса с первых дней. Всего пункты временного размещения были созданы в 15 субъектах России.



- Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу ещё раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо, - выразил благодарность Андрей Турчак.



По данным секретаря генсовета партии, в Донецкую и Луганскую народные республики также выехали волонтёры-медики. Планируется создать ещё несколько таких бригад в ближайшие дни. Врачи будут оказывать помощь жителям Донбасса в медицинских учреждениях, а не на передовой.



В ходе заседания Андрей Турчак также рассказал о работе партии, направленной на поддержку граждан и предпринимателей на фоне ужесточения санкций. Так, планируется задействовать весь потенциал системообразующих сфер для сокращения последствий агрессивной экономической политики западных стран.



Как сообщает сайт er.ru, для разработки пакета мер поддержки создана правительственная комиссия, в её состав также войдут вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв и вице-спикер Государственной думы Александр Жуков.



Кроме того, планируется подготовить поправки и в народной программе партии для соответствия новым задачам. В первую очередь, помощь будет оказана представителям МСП, подчеркнул Андрей Турчак.



- Прошу максимально эффективно коммуникации выстроить по работе над правительственными законопроектами. Центральный исполком «Единой России» окажет нашим коллегам всевозможное содействие, - резюмировал секретарь генсовета ЕР.



- Первоочередная задача сейчас – поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. На прошлой неделе из Бурятии в Ростовскую область отправлена машина с гуманитарной помощью, в которой находится более сотни наименований товаров. Усилиями предприятий республики были собраны товары на общую сумму около 2 миллионов рублей. Общей вес отгруженной продукции составил 15 тонн. Также депутатами всех уровней фракции «Единая Россия» и местными отделениями партии начат сбор финансовых средств в помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент уже собрано около 250 тысяч рублей, сбор продолжается. Кроме этого, во многих районах Бурятии на базе общественных приёмных партии открыты пункты приёма вещей. Сегодня наше неравнодушие как никогда важно. Ведь только когда мы вместе, мы преодолеем любые трудности, - рассказал руководитель волонтёрского штаба, руководитель Бурятского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.



