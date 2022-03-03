Улан-удэнцы смогут бесплатно проверить зрение

Центр здоровья проводит День открытых дверей



К Всемирному дню борьбы с глаукомой, который празднуется 6 марта, городской центр здоровья проводит День открытых дверей. Специалисты центра приглашают горожан на бесплатное обследование зрения.



- Приходите 5 марта с 9 до 16 часов в Центр здоровья на Жердева, 100 и проверьте бесплатно внутриглазное давление и остроту зрения. Также можете заранее записаться на бесплатное комплексное обследование и заодно пройти обследование и проверить зрение, - сообщает Центр здоровья.



По словам его работников, глаукома – коварная болезнь, которая развивается незаметно и приводит к слепоте. Самые характерные признаки — сужение полей зрения и затуманивание взгляда, пелена, сетка перед глазами, появляются на поздних стадиях болезни.



- Чтобы вовремя обнаружить изменения, нужно ежегодно проходить офтальмологический осмотр. Это можно сделать бесплатно в Центрах здоровья, - отмечают в медучреждении.



