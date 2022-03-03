Центр здоровья проводит День открытых дверей
К Всемирному дню борьбы с глаукомой, который празднуется 6 марта, городской центр здоровья проводит День открытых дверей. Специалисты центра приглашают горожан на бесплатное обследование зрения.
- Приходите 5 марта с 9 до 16 часов в Центр здоровья на Жердева, 100 и проверьте бесплатно внутриглазное давление и остроту зрения. Также можете заранее записаться на бесплатное комплексное обследование и заодно пройти обследование и проверить зрение, - сообщает Центр здоровья.
По словам его работников, глаукома – коварная болезнь, которая развивается незаметно и приводит к слепоте. Самые характерные признаки — сужение полей зрения и затуманивание взгляда, пелена, сетка перед глазами, появляются на поздних стадиях болезни.
- Чтобы вовремя обнаружить изменения, нужно ежегодно проходить офтальмологический осмотр. Это можно сделать бесплатно в Центрах здоровья, - отмечают в медучреждении.
Улан-удэнцы смогут бесплатно проверить зрение
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