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Cмартфоны и автомобили будут поставляться из Южной Кореи в Россию

Cмартфоны и автомобили будут поставляться из Южной Кореи в Россию
Общество,  Фото:pixabay.com
Республика Корея просит исключить своих производителей из санкций против России

Южная Корея ведёт переговоры с США насчет исключения своих производителей из экспортных санкций против России. Об этом сегодня, 3 марта, сообщило информационное агентство Yonhap.

По его данным, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу отправился с визитом в США, чтобы урегулировать этот вопрос.

- Я постараюсь скорее добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне, — цитирует агентство главу минторговли Кореи.

1 марта министерство торговли США подтвердило, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары являются исключениями из правил прямого иностранного продукта FDPR, если они не поставляются пользователям, связанным с вооружёнными силами, сообщает «Известия».
Южная Корея

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