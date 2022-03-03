Cмартфоны и автомобили будут поставляться из Южной Кореи в Россию

Республика Корея просит исключить своих производителей из санкций против России



Южная Корея ведёт переговоры с США насчет исключения своих производителей из экспортных санкций против России. Об этом сегодня, 3 марта, сообщило информационное агентство Yonhap.



По его данным, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу отправился с визитом в США, чтобы урегулировать этот вопрос.



- Я постараюсь скорее добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне, — цитирует агентство главу минторговли Кореи.



1 марта министерство торговли США подтвердило, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары являются исключениями из правил прямого иностранного продукта FDPR, если они не поставляются пользователям, связанным с вооружёнными силами, сообщает «Известия».

