Республика Корея просит исключить своих производителей из санкций против России
Южная Корея ведёт переговоры с США насчет исключения своих производителей из экспортных санкций против России. Об этом сегодня, 3 марта, сообщило информационное агентство Yonhap.
По его данным, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу отправился с визитом в США, чтобы урегулировать этот вопрос.
- Я постараюсь скорее добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне, — цитирует агентство главу минторговли Кореи.
1 марта министерство торговли США подтвердило, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары являются исключениями из правил прямого иностранного продукта FDPR, если они не поставляются пользователям, связанным с вооружёнными силами, сообщает «Известия».
Cмартфоны и автомобили будут поставляться из Южной Кореи в Россию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Центр здоровья проводит День открытых дверей
Республика Корея просит исключить своих производителей из санкций против России
На Паралимпийских играх должен быть выступить в том числе спортсмен из Бурятии
Илья Мошкин взял золото, Елена Былкова стала мастером спорта
Две птички поели под прицелом камеры
Балдан Цыжипов поборется на турнире с призовым фондом три млн рублей
На дорогах республики насмерть сбивают не только коров и лошадей, но и медведей
Будет задействовано порядка более 100 единиц вооружения и военной техники
Маму девочек восстановили в родительских правах
Приют «Возрождение» просит о помощи
Информацию подтвердили в правительстве Бурятии
Сохраняется только ношение масок и дезинфекция
Российские спортсмены выступят без флага и гимна
Суточный прирост COVID-19 держится на уровне выше 700
В ближайшие дни ламы помолятся за военных из республики