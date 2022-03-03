В Агинском округе выберут лучший сувенир для «Алтарганы»

В округе стартовал межмуниципальный конкурс «Национальный сувенир Аги»
В Агинском Бурятском округе по 15 марта осуществляется приём заявок на IV межмуниципальный конкурс «Национальный сувенир Аги». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 15 лет и старше.
Номинации конкурса:
- лучший сувенир с символикой «Алтарганы – 2020»;
- лучший сувенир-игрушка;
- лучший этнографический сувенир;
- лучшая идея сувенира для серийного производства;
- лучший кейс «Подарок гостю Аги»;
- лучшая сувенирная кукла.
Предварительный просмотр работ составом жюри пройдёт с 30 по 31 марта. Подведение итогов и награждение состоятся 1 апреля в Агинском театре «ДалиТЭ».
На номинацию лучший сувенир с символикой «Алтарганы» просят использовать утверждённый региональный логотип и талисман мероприятия – тотемное животное Шоно в бурятском национальном костюме, в утверждённой цветовой гамме. Информацию по символике Алтарганы и положение о конкурсе можно найти на официальном сайте администрации округа.
Заявки нужно отправлять на электронную почту: agacnt@mail.ru c пометкой «Сувенир Аги» и по адресу: пгт. Агинское, ул. Базара Ринчино, 92, здание администрации Агинского Бурятского округа, 108 кабинет. Об этом сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
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