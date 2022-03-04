 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

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В Бурятии местами до -2

В Бурятии местами до -2
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В отдельных районах ожидается сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём -2,-7, местами -11,-16.

В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -4,-6.
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