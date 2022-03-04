В отдельных районах ожидается сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём -2,-7, местами -11,-16.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -4,-6.
В Бурятии местами до -2
Общество, Фото:
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