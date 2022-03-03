На Паралимпийских играх должен быть выступить в том числе спортсмен из Бурятии
Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил своё решение и всё же запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщает пресс-службу МПК.
Накануне МПК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в нейтральном статусе. Однако решение изменили после специально созванного заседания.
Решение связано со спецоперацией России на Украине.
В Паралимпийском комитете России решение о недопуске спортсменов считают необоснованным, уточняет «МК».
На Паралимпиаде в Пекине должен был выступить уроженец Бурятии Александр Ахмадулин, член сборной по сноуборду. Ребёнком он получил электрическую травму, оставшись без одной руки и части второй. После оказался в подмосковном детском доме для детей-инвалидов. Однако, несмотря на травму, Александр доказал, что его воля безгранична. Он не раз становился победителем чемпионатов России, призёром международных соревнований. Были у него серьёзные шансы на попадание на подиум.
В 2021 году на летней Паралимпиаде в Токио двукратным чемпионом стал уроженец Бурятии, велогонщик Михаил Асташов. Лучник Баир Шигаев взял бронзовую медаль.
Российским спортсменам запретили участие в Паралимпиаде
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