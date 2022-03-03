Илья Мошкин взял золото, Елена Былкова стала мастером спорта
Спортсмен из Бурятии, мастер спорта Илья Мошкин стал победителем первенства России по классическому троеборью, который проходит в Туле. Илья выступает в весовой категории до 105 кг. Он показал результат 737,5 кг: в приседе - 280, в жиме лёжа - 195 и в становой тяге - 262,5.
Этой победой спортсмен обеспечил себе место в сборной страны, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Еще одна представительница республики Елена Былкова выполнила норматив мастера спорта России. Спортсменка стала четвёртой с результатом 350 кг: 120 - в приседе, 75 - в жиме лёжа и 155 - в становой тяге.
Оба бурятских спортсмена тренируются под руководством Владимира Колмакова.
В региональной федерации пауэрлифтинга сообщили, что Владимир Колмаков подготовил уже 40-го мастера спорта России, ею как раз стала Елена Былкова.
Пауэрлифтер из Бурятии выиграл первенство России и попал в сборную
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