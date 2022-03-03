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Пауэрлифтер из Бурятии выиграл первенство России и попал в сборную

Пауэрлифтер из Бурятии выиграл первенство России и попал в сборную
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Илья Мошкин взял золото, Елена Былкова стала мастером спорта

Спортсмен из Бурятии, мастер спорта Илья Мошкин стал победителем первенства России по классическому троеборью, который проходит в Туле. Илья выступает в весовой категории до 105 кг. Он показал результат 737,5 кг: в приседе - 280, в жиме лёжа - 195 и в становой тяге - 262,5.

Этой победой спортсмен обеспечил себе место в сборной страны, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Еще одна представительница республики Елена Былкова выполнила норматив мастера спорта России. Спортсменка стала четвёртой с результатом 350 кг: 120 - в приседе, 75 - в жиме лёжа и 155 - в становой тяге.

Оба бурятских спортсмена тренируются под руководством Владимира Колмакова.

В региональной федерации пауэрлифтинга сообщили, что Владимир Колмаков подготовил уже 40-го мастера спорта России, ею как раз стала Елена Былкова.
спорт пауэрлифтинг первенство России

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