В течение трёх дней ламы зачитают сутры из буддийского канона «Ганжур»
С 10 по 12 марта в Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт Ганжур хурал. Это один из восьми больших буддийских годовых праздников.
Во время трёхдневного молебна ламы дацана начитывают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний священных текстов «Ганжур». В этом буддийском каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.
- Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, даёт мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
Расписание хуралов в дни праздника
В первый день праздника – четверг, 10 марта, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ламы Иволгинского дацана начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».
Основным считается второй день праздника. В этом году он приходится на пятницу, 11 марта. С 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ламы продолжат читать сутры из «Ганжура».
В субботу, 12 марта, с 9:00 до 12:00 ламы закончат читать сутры из «Ганжура». После чего ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды.
В Иволгинском дацане Бурятии пройдёт Ганжур хурал
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В течение трёх дней ламы зачитают сутры из буддийского канона «Ганжур»
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