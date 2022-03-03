Фотоловушка в нацпарке Бурятии запечатлела соек за едой









В нацпарке рассказали, что эти птицы отличаются умом и сообразительностью. Можно сказать, они интуитивно чувствуют наступление холодов, так они скапливают большие запасы еды – например, до трёх килограммов орехов – на случай голода.



Сойки приспособлены практически к любому климату, поэтому их можно увидеть в разных регионах России, Азии и даже в Европе. Преимущественный ареал обитания – леса, так как в них гораздо легче найти пропитание. Интересно то, что в разных местах обитания сойки обладают разным оперением, хотя отличия и незначительны.



Сойки питаются злаковыми культурами, мелкими насекомыми и улитками. Вообще, их предпочтения в еде сложно назвать гурманскими, но мяса своих собратьев они не потребляют. Сойки также способны есть мелких грызунов и вредителей, из-за чего их отстреливают, но фактически, птицы приносят куда больше пользы, чем вреда.



С наступлением зимних холодов те сойки, что живут на территориях с ярко выраженной сменой сезонов, улетают на юг. Те особи, что живут в местах стабильного климата, остаются на месте.



Наиболее близкие сойкам в размерах птицы – галки, но и они, как правило, гораздо больше. Максимальная длина тела сойки – 40 см. Иногда соек также путают с кукушками.



Сойка весит от 170 до 200 граммов.



- Сойки – очень спокойные, дневные птицы. Питание они добывают при свете солнца, а ночью прячутся в ветвях. Если начинается метель, они также прячутся под еловыми ветками. Основные враги соек – хищные птицы, такие, как орёл и ястреб, - сообщили в Тункинском нацпарке.



В среднем сойки живут от 5 до 7 лет. Однажды орнитологи зафиксировали существование особи, прожившей 22 года.



Сойка не является вымирающим видом, на данный момент численность стабильна.





Фотоловушка, установленная в национальном парке «Тункинский», запечатлела, как трапезничают сойки. Птички клевали еду, оглядываясь по сторонам.