ОЭЗ «Ворота Байкала» пополнилась 4 новыми резидентами

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Проекты резидентов направлены на строительство туробъектов



Заключены трёхсторонние соглашения между правительством Иркутской области, АО «Особая экономическая зона «Иркутск» и четырьмя новыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». Резиденты получили свидетельства Минэкономразвития России, подтверждающие их регистрацию.



Все проекты резидентов направлены на строительство туристических объектов. Компания «Южный берег» намерена построить в Байкальске семейный отель на 60 номеров, несколько коттеджей, ресторан, спортивно-оздоровительный комплекс и другие объекты. «Атлас Байкала» планирует возвести одноименный апарт-отель на 50 номеров c ресторанным комплексом, оздоровительным центром и пространством для организации мероприятий. Компании «Космос» и «Байкальская гора» – гостиничные комплексы с ресторанами и спа-центрами. Строительство должно начаться уже в текущем году и завершиться в 2024-2025. Общий объём заявленных инвестиций составит около одного миллиарда рублей.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, главная задача сейчас – обеспечить территорию особой экономической зоны инженерной и дорожной инфраструктурой, автомобильными стоянками, электросетями. В 2021 году на территории ОЭЗ было завершено строительство сетей ливневой канализации для сбора поверхностных стоков общей протяжённостью около пяти километров, построены внутриплощадочные сети электроснабжения, а также семь электроподстанций последнего поколения, которые введут в эксплуатацию в третьем квартале этого года. Резерв мощности для новых потребителей будет обеспечен на ближайшие 15-20 лет.



По информации генерального директора ОЭЗ «Ворота Байкала» Вячеслава Баянова, в этом году в границах ОЭЗ планируется строительство дороги протяжённостью 7,6 км, устройство уличного освещения, ливневой канализации, пешеходных и велодорожек.



Напомним, что на начало этого года было зарегистрировано восемь резидентов ОЭЗ «Ворота Байкала». Планируемый объём инвестиций составлял 2,4 млрд рублей. Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» с момента получения статуса резидента (2011 год) ввёл в эксплуатацию пять объектов. В активной стадии строительства также находится реализация проектов ещё двух резидентов: по созданию турбазы, строительству гостиницы и банного комплекса. Другие объекты – на стадии проектирования и прохождения государственных экспертиз. В настоящее время ОЭЗ включает 12 резидентов. Объём инвестиций превысит 3 млрд рублей.

