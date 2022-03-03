На данный момент в акции принимают участие школы со всей страны, от Смоленска до Камчатки
Центры дополнительного образования и школы города Улан-Удэ присоединяются к акции «Добро не имеет границ». Педагоги, школьники и неравнодушные люди могут присоединиться к сбору вещей для детей, вынужденных спешно покинуть свой дом из Донбасса. Для них собирают канцелярские и творческие принадлежности, книги и игрушки.
В качестве психологической помощи школьники могут передать письма со словами поддержки своим ровесникам. Подарки и бумажные письма направят в пункты сбора, который расположен в Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, гуманитарную помощь принимают в следующих образовательных учреждениях:
- ДЮЦ «Безопасное детство» - ул. Балтахинова, 38;
- Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ – пр. Строителей, 60;
- Дом творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ – ул. Хахалова, 3;
- Дом творчества Советского района г. Улан-Удэ – ул. Ленина, 20;
- Городской дворец детского и юношеского творчества – ул. Бабушкина, 2;
- ЦДО «Эдельвейс» - ул. Нестерова, 6;
- А также в школах Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»
Общество, Фото:
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