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Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»

Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»
Общество,  Фото:pixabay.com
На данный момент в акции принимают участие школы со всей страны, от Смоленска до Камчатки

Центры дополнительного образования и школы города Улан-Удэ присоединяются к акции «Добро не имеет границ». Педагоги, школьники и неравнодушные люди могут присоединиться к сбору вещей для детей, вынужденных спешно покинуть свой дом из Донбасса. Для них собирают канцелярские и творческие принадлежности, книги и игрушки.

В качестве психологической помощи школьники могут передать письма со словами поддержки своим ровесникам. Подарки и бумажные письма направят в пункты сбора, который расположен в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, гуманитарную помощь принимают в следующих образовательных учреждениях:
- ДЮЦ «Безопасное детство» - ул. Балтахинова, 38;
- Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ – пр. Строителей, 60;
- Дом творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ – ул. Хахалова, 3;
- Дом творчества Советского района г. Улан-Удэ – ул. Ленина, 20;
- Городской дворец детского и юношеского творчества – ул. Бабушкина, 2;
- ЦДО «Эдельвейс» - ул. Нестерова, 6;
- А также в школах Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ акция благотворительная акция школа школьники

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