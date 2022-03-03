Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»

На данный момент в акции принимают участие школы со всей страны, от Смоленска до Камчатки



Центры дополнительного образования и школы города Улан-Удэ присоединяются к акции «Добро не имеет границ». Педагоги, школьники и неравнодушные люди могут присоединиться к сбору вещей для детей, вынужденных спешно покинуть свой дом из Донбасса. Для них собирают канцелярские и творческие принадлежности, книги и игрушки.



В качестве психологической помощи школьники могут передать письма со словами поддержки своим ровесникам. Подарки и бумажные письма направят в пункты сбора, который расположен в Ростовской области.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, гуманитарную помощь принимают в следующих образовательных учреждениях:

- ДЮЦ «Безопасное детство» - ул. Балтахинова, 38;

- Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ – пр. Строителей, 60;

- Дом творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ – ул. Хахалова, 3;

- Дом творчества Советского района г. Улан-Удэ – ул. Ленина, 20;

- Городской дворец детского и юношеского творчества – ул. Бабушкина, 2;

- ЦДО «Эдельвейс» - ул. Нестерова, 6;

- А также в школах Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

