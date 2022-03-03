Спортсмены успешно выступили в соревновании смешанных пар
Спортсмены Бурятии продолжают завоёвывать медали на чемпионате России по спорту глухих (пулевая стрельба). Соревнования проводятся в Казани с 22 февраля по 3 марта.
Александра Бобоева и Анатолий Гаськов в упражнении ВП-ПС (пара смешанная) завоевали золотые медали чемпионата. Дорожкин Николай в паре с Пеньковой Еленой, представляющей Новосибирск, завоевали бронзовые награды соревнований, сообщает республиканская спортивно-адаптивная школа.
Напомним, что в копилке спортсменов Бурятии уже есть 10 медалей чемпионата в личном первенстве.
Стрелки Бурятии выиграли ещё три медали чемпионата России
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