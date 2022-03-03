Бурятский спортсмен выступит на турнире якутской борьбы

Общество, Фото: из архива

Балдан Цыжипов поборется на турнире с призовым фондом три млн рублей



Бронзовый призёр чемпионата Европы-2020 Балдан Цыжипов и борец из Тувы Айдын Монгуш едут в Покровск на турнир «Хаҥалас Хапсаҕайа 2022», сообщается на сайте «Спорт Якутии».



5-6 марта в Хангаласском улусе Якутии состоится юбилейный XXV турнир по хапсагаю (якутская национальная борьба) с призовым фондом три млн рублей.



Отмечается, что за звание абсолютного чемпиона намечается острая конкуренция. По словам организаторов мероприятия, сильнейшим якутским борцам будут противостоять легенды бурятской борьбы «бухэ барилдаан» Балдан Цыжипов и тувинского «хореш» - Айдын Монгуш, Арбак Сат и другие.



Хапсагай – якутское национальное единоборство, борьба.



Любое касание борцом земли или ковра какой-либо частью тела - кроме ступней, влечёт поражение. Исключение в современных правилах - касание одной рукой, за что засчитывается штраф в один балл, касание земли или ковра двумя руками уже влечёт поражение.



В борьбе разрешены любые захваты за любую часть тела, исключая пальцы рук и ног.



Продолжительность схватки ограничена 10 минутами, для взрослых это обычно 5 минут плюс 2 минуты в случае, если победитель не выявлен в основное время, для старших юношей- 5 минут, для младших - 4 минуты.



Исход схватки - это победа одного из борцов или объявление обоих борцов проигравшими ввиду пассивного ведения борьбы.



