Балдан Цыжипов поборется на турнире с призовым фондом три млн рублей
Бронзовый призёр чемпионата Европы-2020 Балдан Цыжипов и борец из Тувы Айдын Монгуш едут в Покровск на турнир «Хаҥалас Хапсаҕайа 2022», сообщается на сайте «Спорт Якутии».
5-6 марта в Хангаласском улусе Якутии состоится юбилейный XXV турнир по хапсагаю (якутская национальная борьба) с призовым фондом три млн рублей.
Отмечается, что за звание абсолютного чемпиона намечается острая конкуренция. По словам организаторов мероприятия, сильнейшим якутским борцам будут противостоять легенды бурятской борьбы «бухэ барилдаан» Балдан Цыжипов и тувинского «хореш» - Айдын Монгуш, Арбак Сат и другие.
Хапсагай – якутское национальное единоборство, борьба.
Любое касание борцом земли или ковра какой-либо частью тела - кроме ступней, влечёт поражение. Исключение в современных правилах - касание одной рукой, за что засчитывается штраф в один балл, касание земли или ковра двумя руками уже влечёт поражение.
В борьбе разрешены любые захваты за любую часть тела, исключая пальцы рук и ног.
Продолжительность схватки ограничена 10 минутами, для взрослых это обычно 5 минут плюс 2 минуты в случае, если победитель не выявлен в основное время, для старших юношей- 5 минут, для младших - 4 минуты.
Исход схватки - это победа одного из борцов или объявление обоих борцов проигравшими ввиду пассивного ведения борьбы.
Бурятский спортсмен выступит на турнире якутской борьбы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Две птички поели под прицелом камеры
Балдан Цыжипов поборется на турнире с призовым фондом три млн рублей
На дорогах республики насмерть сбивают не только коров и лошадей, но и медведей
Будет задействовано порядка более 100 единиц вооружения и военной техники
Маму девочек восстановили в родительских правах
Приют «Возрождение» просит о помощи
Информацию подтвердили в правительстве Бурятии
Сохраняется только ношение масок и дезинфекция
Российские спортсмены выступят без флага и гимна
Суточный прирост COVID-19 держится на уровне выше 700
В ближайшие дни ламы помолятся за военных из республики
Молодые люди вынесли из кассы почти 800 тысяч рублей
Женщина в доме по договору соцнайма
В Тункинском районе пройдёт турнир по мини-футболу
Турнир состоится на лыжной базе «Снежинка»