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В Иркутске реконструируют климат прошлого

В Иркутске реконструируют климат прошлого
Общество,  Фото:pixabay.com
Сотрудничать в области реконструкции палеоклимата намерены ИрНИТУ и Нортумбрийский университет

Иркутский национальный исследовательский технический университет и Нортумбрийский университета в Ньюкасле (Великобритания) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать проект по реконструкции климатических изменений прошлого в Сибири. В рамках мероприятия британский учёный прочитал политеховцам лекцию о палеоклимате и спелеологических проектах.

Нортумбрийский университет развивает проект «Реконструкция динамики вечной мерзлоты Сибири с использованием стабильных и связанных изотопов». Инициатива рассчитана на четыре года. Проектом руководит адъюнкт-профессор факультета инженерии и окружающей, доктор Себастьян Брайтенбах. Палеоклиматолог изучает пещеры и карбонаты с использованием химии карбонатов и геохимии стабильных изотопов в качестве инструментов для воссоздания экологических и климатических условий прошлого. Исследовательскую работу учёный ведёт в Германии, Сибири, Индии, Новой Зеландии и Белизе. Себастьян Брайтенбах впервые побывал в Иркутске 20 лет назад.

В феврале 2022 года к программе присоединился Иркутский политех. Координатором проекта в ИрНИТУ выступает проректор по научной работе Александр Кононов. С 2008 года он сотрудничает с британским коллегой, участвует в совместных экспедициях, занимается палеоклиматическими и геокриологическими реконструкциями Восточной Сибири и Монголии: от пустыни Гоби до Северного Ледовитого океана.

По словам Александра Кононова, соглашение определяет направление работы обоих вузов. Учёным предстоит изучить климат прошлого и понять, как изменялась южная граница вечной мерзлоты, проходящая по Прибайкалью.

- Мы участвуем в крупной междисциплинарной программе, куда вовлечены геологи физики, химики и математики… Предполагаются полевые работы, например, посещение Ботовской пещеры – самой длинной в РФ. Первые шаги в данном направлении готовы сделать в ближайшем семестре, - рассказал проректор.

По мнению Себастьяна Брайтенбаха, успешное воссоздание древних экологии и климата позволит сделать выводы об их влиянии на лесные экосистемы, возникновение пожаров, состояние сельхозугодий как в прошлом, так и в будущем. Актуальность проекта возрастает в связи с глобальным потеплением.

- Возраст границы южной мерзлоты, проходящей по территории Иркутской области, составляет почти три миллиона лет. Нам следует провести мониторинг ландшафта, выяснить, как изменяется состояние мёрзлых пород, повышается температура. Для этого нужны специализированные исследования. Также нам интересна информация об отложениях в пещерах. Понимая, что происходит с вечной мерзлотой, мы сумеем получить представление о межледниковом периоде, - пояснил Себастьян Брайтенбах.

Учёный подчеркнул, что результаты его многолетних наблюдений используют антропологи, археологи и политики Германии для оценки влияния климата на человечество. Он тесно сотрудничает с археологами из общества научных исследований имени Макса Планка (Мюнхен), которые изучают миграции древнего человека. В коллаборации с археологами Себастьян Брайтенбах определяет, как изменялась атмосферная циркуляция во время гибели цивилизации майя 1500 лет назад, и анализирует перемещение атмосферных осадков в Тихом океане за последние восемь-девять тысяч лет. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Иркутская область климат Сибирь наука палеоклиматология климатология

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