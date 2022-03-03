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В Бурятии взялись за проблему уборки трупов сбитых животных

В Бурятии взялись за проблему уборки трупов сбитых животных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На дорогах республики насмерть сбивают не только коров и лошадей, но и медведей

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли решения по трупам животных, которых сбивают на региональных дорогах и федеральных трассах.

С примерами из личного опыта выступил председатель комитета Хурала по экономической политике Анатолий Кушнарёв. Он рассказал, что не раз видел на дорогах туши сбитых коров и даже медведей.

- Мы этот вопрос отрабатывали с минтрансом. Нам дали понять, что это всё-таки полномочия муниципалов, - ответил начальник управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев. – То есть, мы передаём эти полномочия, будут исполнять муниципалы.

Анатолий Кушнарёв возразил его словам. Он предположил, что эта схема работает с недостатками.

- Я видел сбитое животное в районе Шалуты. Глава поселения находится на другой территории, на дальнем расстоянии, труп этот лежит. Но эта дорога федеральная, «Южный Байкал обслуживает её, очень долго оно там лежало. Мне кажется, алгоритм действий не до конца отработан. Возможно, скинут в кювет, и на этом всё закончится, - сказал Анатолий Кушнарёв.

Тут в беседу вмешался председатель Хурала Владимир Павлов. Он получил руководителю республиканского управления ветеринарии разработать систему.

- Эрдэм Гончикбалович, вы вообще-то разберитесь и сделайте систему. Такие случаи в республики бывают регулярно. Просто разберитесь, сделайте систему.

- Хорошо.

- Аграрному комитету прошу взять под контроль.

По итогам голосования депутаты приняли поправки в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Бурятии в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных». В основе законопроекта – создание условий для уничтожения путём сжигания трупов или останков трупов животных, в отношении которых не установлен собственник.

В случае, когда собственник погибшего животного установлен, именно он должен убрать и сжечь труп. Если же владельца животного установить не удалось, обязанность возлагается на муниципалитет, который утилизирует трупы животных за счёт собственных средств.

В республиканском бюджете уже предусмотрена сумма в размере 2,39 млн рублей. Муниципалитеты смогут купить дрова для сжигания трупов, а также бензин для их доставки до места уничтожения. Факт сжигания будет подтверждаться актом уничтожения, подписанным представителями органов местного самоуправления и ветеринарной службы.

Как сообщал «Байкал-Daily», неубранные трупы животных в Бурятии не раз становились причинами ДТП. Так, в сентябре в Селенгинском районе женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла» столкнулась с грузовиком «Бейфан». Авария произошла из-за того, что женщина объезжала лежащую на дороге корову, которую кто-то сбил ранее. 

В августе 2021 года в Мухоршибирском районе Бурятии два человека пострадали в ДТП, произошедшем из-за лежащей на дороге, ранее сбитой коровой. 
домашние животные

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