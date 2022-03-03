Будет задействовано порядка более 100 единиц вооружения и военной техники
Зенитчики Восточного военного округа готовятся к масштабному полевому выходу с боевой стрельбой на полигоне «Телемба» в Бурятии.
- Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на вооружении которого состоят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит», принимают участие в мероприятиях по подготовке к проведению полевого выхода на полигоне «Телемба» в Бурятии, - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.
Перед началом учений с военнослужащими в пункте их постоянной дислокации проходят тренировки по отражению ударов средств воздушного нападения и прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления. Кроме того, зенитчики выполняют нормативы по развёртыванию комплексов и приведению их в готовность к применению.
Помимо этого, военнослужащие готовят технику из состава комплекса ЗРК С-300 к совершению марша на полигон.
На предстоящих тактических учениях зенитно-ракетные подразделения выполнят боевые пуски по мишеням, имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах.
Всего от соединения ПВО, дислоцированного в Забайкалье, в масштабном полевом выходе примет участие до полутысячи военнослужащих. Будет задействовано порядка более 100 единиц вооружения и военной техники.
Зенитчики ВВО проведут в Бурятию боевые стрельбы
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