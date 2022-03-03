 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

Зенитчики ВВО проведут в Бурятию боевые стрельбы

Зенитчики ВВО проведут в Бурятию боевые стрельбы
Общество,  Фото:из архива
Будет задействовано порядка более 100 единиц вооружения и военной техники

Зенитчики Восточного военного округа готовятся к масштабному полевому выходу с боевой стрельбой на полигоне «Телемба» в Бурятии.

- Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на вооружении которого состоят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит», принимают участие в мероприятиях по подготовке к проведению полевого выхода на полигоне «Телемба» в Бурятии, - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Перед началом учений с военнослужащими в пункте их постоянной дислокации проходят тренировки по отражению ударов средств воздушного нападения и прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления. Кроме того, зенитчики выполняют нормативы по развёртыванию комплексов и приведению их в готовность к применению.

Помимо этого, военнослужащие готовят технику из состава комплекса ЗРК С-300 к совершению марша на полигон.

На предстоящих тактических учениях зенитно-ракетные подразделения выполнят боевые пуски по мишеням, имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах.

Всего от соединения ПВО, дислоцированного в Забайкалье, в масштабном полевом выходе примет участие до полутысячи военнослужащих. Будет задействовано порядка более 100 единиц вооружения и военной техники.


военнослужащие учения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зенитчики ВВО проведут в Бурятию боевые стрельбы
Зенитчики ВВО проведут в Бурятию боевые стрельбы
Общество, 03.03.2022
Будет задействовано порядка более 100 единиц вооружения и военной техники
В Бурятии трое детей вернулись в кровную семью
В Бурятии трое детей вернулись в кровную семью
Общество, 03.03.2022
Маму девочек восстановили в родительских правах     
В Бурятии полностью отменяют QR-коды
В Бурятии полностью отменяют QR-коды
Общество, 03.03.2022
Информацию подтвердили в правительстве Бурятии
В Бурятии сняли почти все ограничения по коронавирусу
В Бурятии сняли почти все ограничения по коронавирусу
Общество, 03.03.2022
Сохраняется только ношение масок и дезинфекция
Спортсменов из России допустили до Паралимпиады в Пекине
Спортсменов из России допустили до Паралимпиады в Пекине
Общество, 03.03.2022
Российские спортсмены выступят без флага и гимна
За сутки 85 человек с коронавирусом госпитализировали в Бурятии
За сутки 85 человек с коронавирусом госпитализировали в Бурятии
Общество, 03.03.2022
Суточный прирост COVID-19 держится на уровне выше 700
В дацанах Бурятии пройдёт молебен по защите жизни военнослужащих
В дацанах Бурятии пройдёт молебен по защите жизни военнослужащих
Общество, 03.03.2022
В ближайшие дни ламы помолятся за военных из республики
В Бурятии налётчиков на АЗС отправили в колонию
В Бурятии налётчиков на АЗС отправили в колонию
Общество, 03.03.2022
 Молодые люди вынесли из кассы почти 800 тысяч рублей 
В Бурятии разыграют «Кубок Белого месяца»
В Бурятии разыграют «Кубок Белого месяца»
Общество, 03.03.2022
В Тункинском районе пройдёт турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ пройдут соревнования по горным лыжам
В Улан-Удэ пройдут соревнования по горным лыжам
Общество, 03.03.2022
Турнир состоится на лыжной базе «Снежинка»
В Бурятии тепло, но ветрено
В Бурятии тепло, но ветрено
Общество, 03.03.2022
Местами ожидается снег
По льду Байкала пробегут лыжный марафон
По льду Байкала пробегут лыжный марафон
Общество, 02.03.2022
Соревнования проведут в Баргузинском районе Бурятии
В микрорайоне Улан-Удэ отпразднуют Широкую масленицу
В микрорайоне Улан-Удэ отпразднуют Широкую масленицу
Общество, 02.03.2022
Праздничное представление состоится в парке «Кристальный»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^