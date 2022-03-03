В Бурятии выбрали лучших юных пожарных

Победителем стала дружина из Еравнинского района



В конце февраля состоялось открытие республиканского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных Бурятии». Участие приняли 18 команд с разных районов республики.



В дистанционном режиме участники прошли тур «Блиц-опрос», где им необходимо было дать ответы на вопросы по истории пожарного дела России, пожарной технике и правилам пожарной безопасности. Также команды подготовили видеоматериалы и презентации, отражающие пожарно-профилактическую работу дружины.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по итогам конкурса места распределились следующим образом. Первое место заняла дружина «Огнеборец» Сосново-Озёрской школы №2 Еравнинского района (руководитель – Наталья Цырендоржиева). Второе место выиграла ДЮП «Пожарный дозор» Новозаганской школы Мухоршибирского района (руководитель – Наталья Вокина). Третьей стала дружина «СтопОгонь» Каменской школы №2 Кабанского района (руководитель – Маргарита Егорова).



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