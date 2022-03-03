В Бурятии трое детей вернулись в кровную семью

Маму девочек восстановили в родительских правах



В Курумканском районе в центре социальной помощи семье и детям произошло знаменательное событие -две воспитанницы вернулись в родную семью. В центр за ними приехала мама, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Юля и Настя поступили к нам из Хоринского района в июле 2021 года. Их маму ограничили в родительских правах, поэтому детей временно устроили в центр. В семье трое детей. Старшая сестра Аня тоже была нашей воспитанницей, после окончания девятого класса решила поступить в колледж. Сейчас она студентка первого курса, ей 14 лет. В отношении всех троих дочерей мама была ограничена в родительских правах, однако сделала всё, чтобы девочки вернулись в родной дом, - рассказала специалист по социальной работе Надежда Тудупова.



По её словам, специалисты центра ведут активную работу с биологическими родителями своих воспитанников. Психологи и педагоги помогают установить контакт между родителями и детьми, оказывают консультационную помощь при восстановлении родительских прав. Итогом становится возвращение ребёнка в его кровную семью.



- Девочки были невероятно счастливы встрече с мамой, которая приехала забрать их домой. Мы все искренне за них рады. Ведь нет ничего дороже и ценнее, чем семья и любовь родных, особенно для самых маленьких. Каждый работник центра надеется, что дети будут окружены заботой, пониманием и вниманием в кругу близких людей и никогда больше не вернутся в центр, - выразили надежду сотрудники учреждения.

