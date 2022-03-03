Монгольская борица возглавила мировой рейтинг UWW

Бат-Очирын Болортуяа набрала 56200 баллов рейтинга после победы в Стамбуле



Международная борцовская федерация «Объединённый мир борьбы» (UWW) опубликовала обновлённый рейтинг борцов вольного стиля во всех весовых категориях после прошедшего на прошлой неделе рейтингового турнира‎ «Яшар Догу‎» в Стамбуле.



Возглавила мировой рейтинг с 56200 баллами мастер спорта международного класса Б. Болортуяа из Монголии. Она завоевала золотую медаль турнира в весовой категории до 53 кг.



Бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата мира в Осло Т. Тулга, заняв пятое место на турнире «Яшар Догу‎» поднялся на вторую строчку мирового рейтинга у мужчин с 53500 баллами. Мастер спорта международного класса М. Лхагвагэрэл, выступавший в тяжёлом весе в Стамбуле, занимает четвёртое место в списке. В мужской категории до 61 кг Т. Тувшинтулга занял шестое место, а Б. Бат-Эрдэнэ 8-е место в категории до 79 кг.



Среди женщин мастер спорта международного класса Д. Отгонжаргал в весовой категории до 50 кг и Э. Даваачимэг в весовой категории до 57 кг заняли 7-е место. Б. Шоовдор (59 кг) – 4-е место, Э. Гантуяа (62 кг) – 8-е место. С. Батцэцэг в весовой категории 68 кг поднялась на восьмую строчку мирового рейтинга, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

