Приют для собак в Бурятии задолжал свыше 200 тысяч за крупу

Приют «Возрождение» просит о помощи
В соцсети появилось обращение приюта «Возрождение», который известен в том числе тем, что в нём временно содержали собак из Якутии. Сейчас сотрудникам приюта нечем кормить своих питомцев. У них долги за еду для животных и за сено.
- Это больше уже на трагедию похоже, долг наш вырос, а кормить нужно каждый день и просить помощи нам неоткуда, кроме друзей и помощников нашего приюта. Это долг за крупы и лапшу только 225 150 рублей, а ещё у нас долг за сено 50 000 рублей, в ближайшие дни придет счёт за свет... Помогите нам, пожалуйста, я понимаю сейчас такое время, и трудно всем становится с каждым днём, но хвостикам не объяснить и кормить нужно каждый день, - обращаются к жителям Бурятии представители приюта.
Как сообщал «Байкал-Daily», приют «Возрождение» принял якутских собак сроком на 10 дней. Они находились в нем с 8 по 18 февраля на карантине согласно распоряжению управления ветеринарии Бурятии.
Приют «Возрождение» частный, находится в 30 км от Улан-Удэ. В нём содержится 1850 собак и 230 кошек. Существует на пожертвования жителей республики.
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