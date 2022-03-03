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За 3 дня транзитные рейсы над Монголией сократились на 50%

За 3 дня транзитные рейсы над Монголией сократились на 50%
Общество,  Фото:pixabay.com
Причиной стали ограничения, введённые странами в их воздушном пространстве

В связи с международной обстановкой количество транзитных рейсов над территорией Монголии сократилось на 50 процентов. Об этом рассказал 2 марта начальник главного управления гражданской авиации С. Мунхнасан. На заседании монгольского кабинета министров он представил вопрос совершенствования авиаперевозок грузов и создания центра грузовой логистики.

- В 2019 году над Монголией совершалось около 500 рейсов в день, но во время вспышки пандемии коронавируса количество рейсов сократилось до 150. Однако в конце прошлого месяца наметилось улучшение, количество рейсов увеличилось до 200. Но за последние три дня транзитные рейсы сократились примерно на 50 процентов, - рассказал журналистам С. Мунхнасан после заседания.

Он объяснил текущую ситуацию тем, что количество рейсов сокращается из-за ограничений, введённых некоторыми странами в их воздушном пространстве, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия авиаперевозки

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