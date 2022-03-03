Причиной стали ограничения, введённые странами в их воздушном пространстве
В связи с международной обстановкой количество транзитных рейсов над территорией Монголии сократилось на 50 процентов. Об этом рассказал 2 марта начальник главного управления гражданской авиации С. Мунхнасан. На заседании монгольского кабинета министров он представил вопрос совершенствования авиаперевозок грузов и создания центра грузовой логистики.
- В 2019 году над Монголией совершалось около 500 рейсов в день, но во время вспышки пандемии коронавируса количество рейсов сократилось до 150. Однако в конце прошлого месяца наметилось улучшение, количество рейсов увеличилось до 200. Но за последние три дня транзитные рейсы сократились примерно на 50 процентов, - рассказал журналистам С. Мунхнасан после заседания.
Он объяснил текущую ситуацию тем, что количество рейсов сокращается из-за ограничений, введённых некоторыми странами в их воздушном пространстве, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
За 3 дня транзитные рейсы над Монголией сократились на 50%
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участок дороги находился в ненормативном состоянии
Причиной стали ограничения, введённые странами в их воздушном пространстве
Сотрудничать в области реконструкции палеоклимата намерены ИрНИТУ и Нортумбрийский университет
Песня «Альгаадай» написана Верой Шобосоевой на стихи Даримы Могоевой
В течение трёх дней ламы зачитают сутры из буддийского канона «Ганжур»
Проекты резидентов направлены на строительство туробъектов
Победителем стала дружина из Еравнинского района
Бат-Очирын Болортуяа набрала 56200 баллов рейтинга после победы в Стамбуле
В регионе введена минимизация наценок на продовольственные товары первой необходимости
Горожане могут получить от одной до трёх тысяч рублей
Спортсмены успешно выступили в соревновании смешанных пар
Планируется создать ещё несколько таких бригад в ближайшие дни
Была проконтролирована перевозка более 3,6 миллионов куриных яиц
Центр здоровья проводит День открытых дверей
Республика Корея просит исключить своих производителей из санкций против России