Жителям Улан-Удэ заплатят за сообщения о краже воды

Горожане могут получить от одной до трёх тысяч рублей



1 марта в Улан-Удэ впервые объявлено о начале акции «Выяви самовольщика – получи денежное вознаграждение». За достоверные сведения о фактах самовольных подключений к централизованным сетям водоснабжения горожанам заплатят от одной до трёх тысяч рублей.



- Если бдительные потребители найдут незаконную врезку физического лица, то денежное вознаграждение составит 1000 рублей. Если хозяин незаконной врезки юридическое лицо, то сумма вознаграждения увеличивается, – рассказала Екатерина Зеленина, ведущий инженер отдела сбыта МУП «Водоканал».



Напомним, что штраф для потребителей при обнаружении незаконных врезок составит около 40 тысяч рублей.



- Сообщить о незаконных подключениях к централизованным сетям горожане могут в колл-центр по телефону: 37-99-00, либо написать сотрудникам «Водоканала» через Viber по телефону: 8-924-456-39-00. Также горожанин, обнаруживший незаконную врезку юридического лица, может отправить письмо на электронный адрес: retail.yl@vdk03.ru. При обнаружения незаконного пользования холодным водоснабжением или канализацией физического лица для обращений открыт электронный адрес: retail.fl@vdk03.ru, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



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