В Бурятии состоится конкурс «Сердце отдаю детям»

К участию приглашаются работники сферы допобразования



В Бурятии стартует конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Конкурс пройдёт в два этапа: первый этап – республиканский заочный – с 22 по 29 марта, второй этап – республиканский финальный – с 31 марта по 1 апреля.



Принять участие в конкурсе могут педагогические работники различных должностей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в образовательных организациях, реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью.



Педагоги, которые хотят принять участие в конкурсе, до 21 марта размещают на гугл-диске необходимые документы, среди которых дополнительная общеобразовательная программа участника в виде ссылки на страницу образовательной организации, в которой работает участник и реализуется программа, авторское эссе. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства образования РБ, сообщает пресс-служба учреждения.



Первый тур дистанционного финального этапа конкурса пройдёт дистанционно 31 марта. Он будет состоять из индивидуального конкурсного испытания-обращения «Моё образовательное решение – глобальным вызовам» и тестового онлайн-тестирования по теме «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей».



Второй тур дистанционного финального этапа конкурса состоится онлайн 1 апреля. Участники конкурса проведут мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании». Это будет демонстрация профессионального мастерства конкурсанта, отобранных методических средств, технологий, приёмов, практик и техник.



«Высшая Лига дополнительного образования детей» – так называется заключительное индивидуальное конкурсное испытание. На нём каждый конкурсант выскажет своё суждение, мнение, оценку в свободной дискуссии.



