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В Бурятии представили караоке-версию детской песни

В Бурятии представили караоке-версию детской песни
Общество,  Фото:скриншот
Песня «Альгаадай» написана Верой Шобосоевой на стихи Даримы Могоевой

Караоке-версия песни «Альгаадай» представлена в Бурятии. Караоке детских бурятских песен создано с целью изучения и дополнительного закрепления знаний по бурятскому языку детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Автором слов является Дарима Могоева, экс-методист по дошкольному образованию, бывший научный работник лаборатории по развитию языка. Она является автором программы «Амар сайн, үхибүүд!» по изучению бурятского языка в дошкольных учреждениях, которой детские сады пользуются и в настоящее время. В 2018 году было выпущено три книги Даримы Могоевой для детей.

Певица, композитор и продюсер Вера Шобосоева написала музыку к нескольким стихам Даримы Могоевой, одной из которых стала песня «Альгаадай». Первой исполнительницей этой песни стала ученица республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1.

Иллюстрации и анимации к песням выполнены художником, автором мультипликационных фильмов и аниме Сергеем Модоровым, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



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