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Спортсменов из России допустили до Паралимпиады в Пекине

Спортсменов из России допустили до Паралимпиады в Пекине
Общество,  Фото:pixabay.com
Российские спортсмены выступят без флага и гимна

Люди с безграничными возможностями стали героями ещё одной истории преодоления. Смелое решение Международный паралимпийский комитет принял в условиях, когда наших атлетов исключают из всех соревнований, сообщает championat.com

- Российские паралимпийцы выступят на главном старте четырёхлетия. И это самое главное, - отмечает издание.

Российские паралимпийцы выступят на Играх в нейтральном статусе. Награды спортсменов не будут учитываться в неофициальном медальном зачёте Паралимпиады. Велика была вероятность того, что вся российская команда вынуждена будет отправиться домой.

В Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу за девять соревновательных дней команда России выступит во всех шести видах спорта. В составе делегации более 70 спортсменов, среди которых восемь паралимпийских чемпионов. Они примут участие в розыгрыше 61 комплекта наград из 78 возможных.

На Играх-2018 в Пхёнчхане сборная России также выступала без флага и гимна. Более того, тогда на соревнования не были допущены хоккеисты, биатлонисты и лыжники. Несмотря на это, в медальном зачёте российские спортсмены стали вторыми, завоевав 24 награды, 8 из которых – золотые.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Как сообщал «Байкал-Daily», уроженец Бурятии Александр Ахмадулин выступит в составе сборной по сноуборду
Паралимпийские игры

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