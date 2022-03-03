Российские спортсмены выступят без флага и гимна
Люди с безграничными возможностями стали героями ещё одной истории преодоления. Смелое решение Международный паралимпийский комитет принял в условиях, когда наших атлетов исключают из всех соревнований, сообщает championat.com
- Российские паралимпийцы выступят на главном старте четырёхлетия. И это самое главное, - отмечает издание.
Российские паралимпийцы выступят на Играх в нейтральном статусе. Награды спортсменов не будут учитываться в неофициальном медальном зачёте Паралимпиады. Велика была вероятность того, что вся российская команда вынуждена будет отправиться домой.
В Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу за девять соревновательных дней команда России выступит во всех шести видах спорта. В составе делегации более 70 спортсменов, среди которых восемь паралимпийских чемпионов. Они примут участие в розыгрыше 61 комплекта наград из 78 возможных.
На Играх-2018 в Пхёнчхане сборная России также выступала без флага и гимна. Более того, тогда на соревнования не были допущены хоккеисты, биатлонисты и лыжники. Несмотря на это, в медальном зачёте российские спортсмены стали вторыми, завоевав 24 награды, 8 из которых – золотые.
Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.
Как сообщал «Байкал-Daily», уроженец Бурятии Александр Ахмадулин выступит в составе сборной по сноуборду.
Спортсменов из России допустили до Паралимпиады в Пекине
Общество, Фото:
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