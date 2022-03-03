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Массовая зимовка овсянок удивила орнитологов Прибайкалья

Массовая зимовка овсянок удивила орнитологов Прибайкалья
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Небольшие поляны полностью покрыты птицами

На территории Прибайкалья массово остались зимовать овсянки. Этот факт был установлен во время ежегодных зимних комплексных учётов птиц, которые проводятся на особо охраняемых природных территориях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в рамках государственного задания.

Специалисты предполагают, что такое поведение овсянок может быть связано с относительно тёплой зимой и обилием доступного корма в виде семян трав. При этом количество особей, оставшихся на зимовку, заставило удивиться научных работников, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

- За тридцать лет наблюдений я не видела подобных картин, когда небольшие полянки на участках в степи или лесостепи полностью покрыты птицами. Отдельные стаи овсянок достигали 60 особей при средних многолетних показателях в 5-6, максимум в 15 птиц. Больше всего красноухих, «в компании» которых можно встретить белошапочных. И такая ситуация наблюдается как в самом большом заповеднике Байкала – Байкало-Ленском, так и в заказнике Красный Яр. Но «коллективные» фото сделать сложно: птицы пугливые, от малейшего движения человека сразу взлетают на деревья или кусты. Рядом с овсянками почти всегда можно заметить рогатых жаворонков. Их в этом сезоне, напротив, меньше, чем в прошлом. По остальным видам птиц показатели не сильно отличаются от тех, что были в предыдущие года. За почти три недели учётных работ довелось встретить много сов. Одна из них подпустила к себе буквально на пять метров, сидела с закрытыми глазами и с ней я заговорила, чтобы заставить открыть глаза – ради фото. Но уговоры не помогли, - рассказала Наталья Оловянникова, научный сотрудник научного отдела «Заповедного Прибайкалья».

Справка

Настоящие овсянки или овсянки — род воробьиных птиц из семейства овсянковых. Они живут на открытой местности, питаются семенами трав и беспозвоночными. Внешне птицы напоминают воробья, но имеют более длинный хвост.

Их голос – мелодичные трели, — наверняка знаком многим. Встретить овсянку можно практически на всех континентах. Птицы из северных популяций зимуют в северной Африке, на Ближнем Востоке и в южной Азии. В Прибайкалье чаще можно увидеть белошапочную и красноухую овсянок.

Иркутская область птицы орнитология зимовка Байкал национальный парк заповедник

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