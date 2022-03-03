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За сутки 85 человек с коронавирусом госпитализировали в Бурятии

За сутки 85 человек с коронавирусом госпитализировали в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Суточный прирост COVID-19 держится на уровне выше 700

Заболеваемость коронавирусом третий день подряд держится примерно на одном уровне. Накануне ковид выявили у 759 жителей Бурятии.

Позавчера было 756 заболевших, за день до этого – 742, в предыдущие дни суточный прирост был выше 800 заражённых.

Общее число случаев заболеваний COVID-19 за всё время в Бурятии достиг 125 753. Из них 45% (56 877) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли от коронавируса с начала пандемии 2865 жителей Бурятии.

Накануне скончались шесть больных ковидом. Известно, что все они пожилые (старше 65 лет). Отметим, позавчера также было шесть летальных исходов.

На утро 3 марта в стационарах лечатся 956 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 85 пациентов.

В отделениях реанимации находится 115 пациентов (на восемь больше, чем днём ранее). На ИВЛ – 32 человека.

Если занято сейчас 956 ковидных коек, то свободна 361 койка.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 5578 человек.

На днях главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев заявил о росте заболеваемости среди школьников. «Снижение действительно идёт во всех возрастных и социальных группах. При этом, к сожалению, рост на 11% мы имеем среди школьников», - отметил он.

В регионах отменяют QR-коды. В Бурятии они сняты лишь частично. Пока информации о полной отмене этой системы нет.

коронавирус профилактика

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