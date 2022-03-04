В Монголии впервые пройдёт турнир «Большого шлема» по дзюдо

Соревнования планируют провести в Улан-Баторе в июне



Международный турнир по дзюдо «Чингисхан» из мировой серии гран-при, проходивший в Улан-Баторе в 2012-2016 годах, с текущего года станет частью мировой серии «Большой шлем». Ранее президенты федерации дзюдо Монголии Х. Баттулга и международной федерации (IJF) Мариус Визер договорились о проведении этого турнира ежегодно в июне до Олимпийских игр-2024 года в Париже.



В связи с этим менеджеры соревнований IJF Лиза Аллан и Шимойу Клаудиу-Мариан посетили Монголию с 24 по 27 февраля. В рамках своей работы они провели проверку и сертифицировали ледовый дворец «Steppe Arena» в Улан-Баторе.



- Первый Улан-баторский турнир «Большого шлема» пройдёт в ледовом дворце «Steppe Arena» в июне, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



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