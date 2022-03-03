В Бурятии налётчиков на АЗС отправили в колонию

Молодые люди вынесли из кассы почти 800 тысяч рублей
Двое жителей села Никольск Мухоршибирского района Бурятии, один из которых ранее судим, признаны виновными в разбое.
Как сообщал «Байкал-Daily», налёт произошёл в ноябре 2019 года. Двое молодых людей, 19 и 20 лет, в масках и маскировочных халатах вошли в АЗС. Они были вооружены металлической трубой. Парни напали на оператора-кассира и вынесли из кассы 790 тысяч рублей.
С награбленным они сбежали в Улан-Удэ, где прогуляли 70 тысяч рублей. Менее чем за сутки налётчиков задержали полицейские.
Мухоршибирский районный суд назначил виновным наказание в виде 7 лет и 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Кроме того, судом в пользу потерпевшей с виновников взыскана компенсация морального вреда по 100 тысяч рублей с каждого.
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы обвиняемых и их защитников – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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