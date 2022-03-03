 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

В Бурятии налётчиков на АЗС отправили в колонию

В Бурятии налётчиков на АЗС отправили в колонию
Общество,  Фото:МВД Бурятии
Молодые люди вынесли из кассы почти 800 тысяч рублей

Двое жителей села Никольск Мухоршибирского района Бурятии, один из которых ранее судим, признаны виновными в разбое.

Как сообщал «Байкал-Daily», налёт произошёл в ноябре 2019 года. Двое молодых людей, 19 и 20 лет, в масках и маскировочных халатах вошли в АЗС. Они были вооружены металлической трубой. Парни напали на оператора-кассира и вынесли из кассы 790 тысяч рублей.

С награбленным они сбежали в Улан-Удэ, где прогуляли 70 тысяч рублей. Менее чем за сутки налётчиков задержали полицейские.

Мухоршибирский районный суд назначил виновным наказание в виде 7 лет и 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, судом в пользу потерпевшей с виновников взыскана компенсация морального вреда по 100 тысяч рублей с каждого.

Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы обвиняемых и их защитников – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
суд приговор прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии налётчиков на АЗС отправили в колонию
В Бурятии налётчиков на АЗС отправили в колонию
Общество, 03.03.2022
 Молодые люди вынесли из кассы почти 800 тысяч рублей 
В Бурятии разыграют «Кубок Белого месяца»
В Бурятии разыграют «Кубок Белого месяца»
Общество, 03.03.2022
В Тункинском районе пройдёт турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ пройдут соревнования по горным лыжам
В Улан-Удэ пройдут соревнования по горным лыжам
Общество, 03.03.2022
Турнир состоится на лыжной базе «Снежинка»
В Бурятии тепло, но ветрено
В Бурятии тепло, но ветрено
Общество, 03.03.2022
Местами ожидается снег
По льду Байкала пробегут лыжный марафон
По льду Байкала пробегут лыжный марафон
Общество, 02.03.2022
Соревнования проведут в Баргузинском районе Бурятии
В микрорайоне Улан-Удэ отпразднуют Широкую масленицу
В микрорайоне Улан-Удэ отпразднуют Широкую масленицу
Общество, 02.03.2022
Праздничное представление состоится в парке «Кристальный»
В Агинском открыли памятную доску народному поэту
В Агинском открыли памятную доску народному поэту
Общество, 02.03.2022
В этом году исполнилось 91 год со дня рождения Цыдыпа Жамбалова
В Иркутске появилась первая любительская боксёрская лига
В Иркутске появилась первая любительская боксёрская лига
Общество, 02.03.2022
Лига «Джентльмены» объединит любителей бокса разного возраста и уровня физической подготовки
Команда Бурятии стала призёром соревнований по спортивному туризму
Команда Бурятии стала призёром соревнований по спортивному туризму
Общество, 02.03.2022
Спортсмены выиграли бронзовые награды на дистанции «связка» 2 класс
В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
Общество, 02.03.2022
Среди экспонатов есть победители промышленных выставок прошлых веков
«Серебряные» волонтёры собрали на Ольхоне 156 мешков отходов
«Серебряные» волонтёры собрали на Ольхоне 156 мешков отходов
Общество, 02.03.2022
В Прибайкальском нацпарке состоялась трёхдневная волонтёрская акция
Ушуисты Бурятии выиграли 11 медалей в Москве
Ушуисты Бурятии выиграли 11 медалей в Москве
Общество, 02.03.2022
Спортсмены завоевали 5 серебряных и 6 бронзовых наград

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^