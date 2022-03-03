Женщина в доме по договору соцнайма
Суд удовлетворил иск прокурора к администрации Муйского района Бурятии о предоставлении местной жительнице вне очереди жилого помещения.
Женщина обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её жилищных прав. Ранее, в 2017 году, по договору социального найма ей предоставили жильё в посёлке Таксимо, однако оно сгорело в 2018 году. Другое жилое помещение администрация Муйского района женщине не предоставила.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением о понуждении администрации района взамен непригодного жилья предоставить иное, площадью не менее ранее занимаемого.
Суд требования прокурора удовлетворил, однако администрацией района решение суда оспорено в вышестоящую инстанцию.
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение суда оставлено без изменения, жалоба ответчика – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жительнице Бурятии через суд предоставят жильё взамен сгоревшего
Общество, Фото:
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