Жительнице Бурятии через суд предоставят жильё взамен сгоревшего

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Женщина в доме по договору соцнайма



Суд удовлетворил иск прокурора к администрации Муйского района Бурятии о предоставлении местной жительнице вне очереди жилого помещения.



Женщина обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её жилищных прав. Ранее, в 2017 году, по договору социального найма ей предоставили жильё в посёлке Таксимо, однако оно сгорело в 2018 году. Другое жилое помещение администрация Муйского района женщине не предоставила.



В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением о понуждении администрации района взамен непригодного жилья предоставить иное, площадью не менее ранее занимаемого.



Суд требования прокурора удовлетворил, однако администрацией района решение суда оспорено в вышестоящую инстанцию.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение суда оставлено без изменения, жалоба ответчика – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

