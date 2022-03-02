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Транспортные полицейские Улан-Удэ раскрыли кражу телефона

Транспортные полицейские Улан-Удэ раскрыли кражу телефона
Общество,  Фото:pexels.com
Один пассажир поезда стащил телефон у другого

Житель Новосибирской области обратился к сотрудникам Улан-Удэнского линейного отдела с заявлением о краже. Мужчина ехал поездом «Владивосток-Омск». Неизвестный украл у него сотовый телефон стоимостью около 14 тысяч рублей. Кроме того, со счёта заявителя, с помощью мобильного банка, украли 13 тысяч рублей.

Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Приморского края, который также являлся пассажиром этого поезда. Мужчина дал признательные показания. Украденный телефон изъяли и вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Приморцу грозит до пяти лет колонии. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
кража

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