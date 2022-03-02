Один пассажир поезда стащил телефон у другого
Житель Новосибирской области обратился к сотрудникам Улан-Удэнского линейного отдела с заявлением о краже. Мужчина ехал поездом «Владивосток-Омск». Неизвестный украл у него сотовый телефон стоимостью около 14 тысяч рублей. Кроме того, со счёта заявителя, с помощью мобильного банка, украли 13 тысяч рублей.
Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Приморского края, который также являлся пассажиром этого поезда. Мужчина дал признательные показания. Украденный телефон изъяли и вернут владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Приморцу грозит до пяти лет колонии. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские Улан-Удэ раскрыли кражу телефона
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также продлено время работы общепита
Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Улан-Удэ
Один пассажир поезда стащил телефон у другого
Празднование состоится в воскресенье
Девушка воспользовалась уходом владельца иномарки в магазин
Уголовное дело передано в суд
В нацпарке готовятся к летнему сезону
Убийство произошло на фоне алкогольного опьянения
Сельчан приглашают на донацию
После получения оплаты продавец машины исчез
Проказник Оскар с любопытством изучает пространство
Посетителей просят соблюдать порядок в нацпарке
Женщины празднично украсили масленичный стол
Рейды пройдёт на Восточном и в Загорске
Александр Ахмадулин из Бурятии выступит в составе сборной по сноуборду