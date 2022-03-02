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В Улан-Удэ коммунальщики готовят дороги к Масленице

В Улан-Удэ коммунальщики готовят дороги к Масленице
Общество,  Фото:ulanude.official
Празднование состоится в воскресенье

В Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству начали подготовку к празднованию Масленицы. Сейчас они убирают снег и устраняют зимнюю скользкость на территориях вблизи Этнографического музея народов Забайкалья.

Специалисты чистят снег, подсыпают проезжую часть, убирают тротуары на улице Музейная. На месте работает и спецтехника комбината: пескоразбрасывающая машина, бобкэт, самосвал. Ежедневно на участке работают пять уборщиков территорий. Затем специалисты посыпят парковочные места вблизи музея для безопасного движения горожан во время мероприятия, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 марта в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится программа «Широкая Масленица» (0+). 
Масленица

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