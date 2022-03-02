Девушка воспользовалась уходом владельца иномарки в магазин
У жителя города Шилка Забайкальского края угнали автомобиль «Тойота Карина». О пропаже мужчина сообщил полицейским.
Оказалось, потерпевший находясь в машине с девушкой, решил сходить в магазин, оставив при этом ключи в замке зажигания. Вернувшись, обнаружил отсутствие автомобиля.
Стражи порядка задержали подозреваемую в Чернышевском районе. Выяснилось, что девушка воспользовалась ситуацией и уехала в соседний район.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъяли и вернули владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка уехала в соседний район на угнанном авто
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