Забайкалка уехала в соседний район на угнанном авто

Девушка воспользовалась уходом владельца иномарки в магазин



У жителя города Шилка Забайкальского края угнали автомобиль «Тойота Карина». О пропаже мужчина сообщил полицейским.



Оказалось, потерпевший находясь в машине с девушкой, решил сходить в магазин, оставив при этом ключи в замке зажигания. Вернувшись, обнаружил отсутствие автомобиля.



Стражи порядка задержали подозреваемую в Чернышевском районе. Выяснилось, что девушка воспользовалась ситуацией и уехала в соседний район.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъяли и вернули владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

