В Бурятии тепло, но ветрено

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами ожидается снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 13-18 м/с, позёмка. Температура днём 0,-5, местами -7,-12.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём порывы до 15 м/с. Температура днём -3,-5.

