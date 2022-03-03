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В Бурятии тепло, но ветрено

В Бурятии тепло, но ветрено
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами ожидается снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 13-18 м/с, позёмка. Температура днём 0,-5, местами -7,-12.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём порывы до 15 м/с. Температура днём -3,-5.
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