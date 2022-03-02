В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по отлову собак

Рейды пройдёт на Восточном и в Загорске



3 марта в микрорайонах Восточный и Загорск в Улан-Удэ мобильные группы проверят у местных жителей регистрацию на животных, а также зарегистрируют и вакцинируют хозяйских собак. Там же состоится очередной рейд по отлову безнадзорных собак.



Работать в составе мобильных групп будут представители администрации Железнодорожного района, комитета городского хозяйства, управления административного контроля, городской станция по борьбе с болезнями животных и другие.



Мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где бесплатно вакцинируют домашних животных будет работать по улице Столичная, 2А с 9:30 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же будет возможность зарегистрировать своего питомца и получить чип.



По заявкам жителей по телефонам: 25-31-70, 44-30-00 мобильная группа будет выезжать по адресам.





