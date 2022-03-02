Рейды пройдёт на Восточном и в Загорске
3 марта в микрорайонах Восточный и Загорск в Улан-Удэ мобильные группы проверят у местных жителей регистрацию на животных, а также зарегистрируют и вакцинируют хозяйских собак. Там же состоится очередной рейд по отлову безнадзорных собак.
Работать в составе мобильных групп будут представители администрации Железнодорожного района, комитета городского хозяйства, управления административного контроля, городской станция по борьбе с болезнями животных и другие.
Мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где бесплатно вакцинируют домашних животных будет работать по улице Столичная, 2А с 9:30 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же будет возможность зарегистрировать своего питомца и получить чип.
По заявкам жителей по телефонам: 25-31-70, 44-30-00 мобильная группа будет выезжать по адресам.
В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по отлову собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Александр Ахмадулин из Бурятии выступит в составе сборной по сноуборду
Предстоит выбрать любимцев публики
В целом синоптики обещают тёплый месяц
Обучение проходит в городе Пушкино
Роддом озвучил «итоги» предыдущего месяца
Этих редких животных можно пересчитать по пальцам
Определились победители конкурса «Баатар - Дангина»
Свидетельства получили шесть человек
Исследования представляют интерес для тех, кто изучает и составляет генеалогическое древо своей семьи
Хозяева не могли попасть в свою квартиру
Летальные исходы среди больных ковидом по-прежнему происходят ежедневно
Подарок сделал внук автора краеведческих изданий
В Закаменском районе прошёл турнир по разбиванию хребтовой кости
В дело вмешалась прокуратура
Уголовное дело передано в суд