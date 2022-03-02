Борцы Бурятии завоевали ещё 24 медали первенства ДФО

Стали известны победители соревнований среди спортсменов до 18 лет
В Улан-Удэ завершились первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в дисциплинах «вольная борьба» и «женская борьба». С 28 февраля по 1 марта в ФСК проходил турнир среди юношей и девушек до 18 лет.
Как сообщает федерация спортивной борьбы Бурятии, призёрами первенства ДФО среди юношей до 18 лет стали:
Весовая категория 42 кг
Первое место - Айсен И. (Якутия)
Второе место - Дашинима Ц. (Забайкальский край)
Третье место - Намсарай Ц. (Бурятия)
Третье место - Дауд К, (Хабаровский край)
Весовая категория 45 кг
Первое место - Юрий В. (Якутия)
Второе место - Дымбрын Ш. (Бурятия)
Третье место - Зоригто Ш. (Бурятия)
Третье место - Юрий О. (Якутия)
Весовая категория 48 кг
Первое место - Пурбо Э. (Бурятия)
Второе место - Алексей Ф. (Якутия)
Третье место – Анатолий И. (Якутия)
Третье место - Батор У. (Бурятия)
Весовая категория 51 кг
Первое место - Дьулус П. (Якутия)
Второе место – Данил М. (Якутия)
Третье место - Булат Б. (Бурятия)
Третье место - Герман Г. (Якутия)
Весовая категория 55 кг
Первое место – Руслан М. (Якутия)
Второе место - Дамир Я. (Якутия)
Третье место - Степан О. (Якутия)
Третье место – Элбэкто Б. (Забайкальский край)
Весовая категория 60 кг
Первое место - Бэлигто Г. (Бурятия)
Второе место - Игорь М. (Якутия)
Третье место - Буянто Ц. (Бурятия)
Третье место - Эдуард П. (Якутия)
Весовая категория 65 кг
Первое место – Георгий М. (Якутия)
Второе место – Жамбал Н. (Забайкальский край)
Третье место – Доржо Ш. (Бурятия)
Третье место – Батор Ц. (Бурятия)
Весовая категория 71 кг
Первое место – Михаил Г. (Амурская область)
Второе место – Белигто Л. (Забайкальский край)
Третье место – Илья Г. (Амурская область)
Третье место – Богдан Р. (Амурская область)
Весовая категория 80 кг
Первое место – Давит А. (Амурская область)
Второе место – Цырен Д. (Забайкальский край)
Третье место – Жамсаран К. (Бурятия)
Третье место – Вадим Ч. (Якутия)
Весовая категория 92 кг
Первое место - Евгений А. (Якутия)
Второе место - Михаил Т. (Амурская область)
Третье место - Жаргалан Б. (Забайкальский край)
Весовая категория 110 кг
Первое место – Чингис Б. (Забайкальский край)
Второе место - Ньургун Б. (Якутия)
Третье место - Ньургун Ч. (Якутия)
Третье место - Константин Б. (Бурятия)
У девушек до 18 лет призёрами первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной (вольной) борьбе стали:
Весовая категория 40 кг
Первое место – Алина К. (Якутия)
Второе место – Надежда С. (Забайкальский край)
Весовая категория 43 кг
Первое место - Лилия М. (Бурятия)
Второе место - Каролина М. (Якутия)
Весовая категория 46 кг
Первое место - Султана Ж. (Бурятия)
Второе место – Влада П. (Якутия)
Третье место - Сабина Е. (Приморский край)
Весовая категория 49 кг
Первое место - Сардана В. (Якутия)
Второе место - Алима М. (Бурятия)
Третье место - Алина К. (Якутия)
Третье место - Александра С. (Забайкальский край)
Весовая категория 53 кг
Первое место - Аяна Ц. (Бурятия)
Второе место - Должон Ц. (Бурятия)
Третье место - Надежда К. (Якутия)
Третье место - Даяна М. (Приморский край)
Весовая категория 57 кг
Первое место - Ксения С. (Приморский край)
Второе место - Варвара Б. (Бурятия)
Третье место - Вероника К. (Приморский край)
Весовая категория 61 кг
Первое место - Адисо Ц. (Бурятия)
Второе место - Екатерина Л. (ЕАО)
Третье место - Сэлмэг Б. (Забайкальский край)
Третье место - Зоя Б. (Бурятия)
Весовая категория 65 кг
Первое место - Онарина К. (Амурская область)
Второе место - Виктория Д. (Хабаровский край)
Третье место - Светлана Н. (Бурятия)
Весовая категория 69 кг
Первое место - Дарья Б. (Бурятия)
Второе место - Алина Х. (Бурятия)
Третье место - Сардаана Ф. (Якутия)
Весовая категория 73 кг
Первое место - Анна Б. (Сахалинская область)
Второе место - Ксения Щ. (Приморский край)
Третье место - Дарья К. (Бурятия)
Напомним, что с 26 по 27 февраля в физкультурно-спортивном комплексе соревновались юниоры и юниорки до 21 года. Борцы Бурятии завоевали 37 медалей.
Борцы Бурятии завоевали ещё 24 медали первенства ДФО
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