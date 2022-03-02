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Весна в Бурятии начнётся с переменчивой погоды

Весна в Бурятии начнётся с переменчивой погоды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В целом синоптики обещают тёплый месяц

В начала марта Бурятию ждёт переменчивая погода. Об этом сообщили в Бурятском гидрометцентре, опубликовав прогноз на период с 1 по 9 марта.

Ожидается частая смена погода, умеренно-морозная будет чередоваться с неустойчивой, со снегом и порывистым ветром погодой.

Преобладающие температуры ночью от -10,-16 в облачные ночи, до -20,-27 при прояснении. Днём ожидается -3,-8, местами до 0,+3, по крайнему северу -9,-14.

В целом март, по прогнозам синоптиков, будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха повсеместно ожидается выше средних многолетних значений на 1-2 градуса.

Количество осадков будет привычным, однако местами по юго-западу, северу республики и северной части Байкала - меньше климатической нормы.
прогноз погоды

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