Житель Иркутской области продал новокузнечанину несуществующий автомобиль

Общество, Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

После получения оплаты продавец машины исчез



В Иркутской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с продажей автомобиля.



По версии следствия, в октябре 2021 года 36-летний житель города Саянска Иркутской области разместил в Интернете фиктивное объявление о продаже автомобиля 2000-го года выпуска, которого у него не было.



Ему позвонил покупатель - житель города Новокузнецка Кемеровской области. Договорившись со мошенником о предварительной оплате, потерпевший с октября по ноябрь 2021 года перевёл ему 470 тысяч рублей, используя услугу «мобильный банк».



После получения денег обвиняемый перестал выходить на связь, не реагировал на звонки и сообщения от потерпевшего. Тот вынужден был приехать в Иркутск, но самостоятельно найти афериста не смог.



Сотрудники ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский установили личность и место нахождения обвиняемого. Его задержали, дал признательные показания. Мужчину заключили под стражу, ему грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





