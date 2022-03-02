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Житель Иркутской области продал новокузнечанину несуществующий автомобиль

Житель Иркутской области продал новокузнечанину несуществующий автомобиль
Общество,  Фото:пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
После получения оплаты продавец машины исчез

В Иркутской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с продажей автомобиля.

По версии следствия, в октябре 2021 года 36-летний житель города Саянска Иркутской области разместил в Интернете фиктивное объявление о продаже автомобиля 2000-го года выпуска, которого у него не было.

Ему позвонил покупатель - житель города Новокузнецка Кемеровской области. Договорившись со мошенником о предварительной оплате, потерпевший с октября по ноябрь 2021 года перевёл ему 470 тысяч рублей, используя услугу «мобильный банк».

После получения денег обвиняемый перестал выходить на связь, не реагировал на звонки и сообщения от потерпевшего. Тот вынужден был приехать в Иркутск, но самостоятельно найти афериста не смог.

Сотрудники ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский установили личность и место нахождения обвиняемого. Его задержали, дал признательные показания. Мужчину заключили под стражу, ему грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.


мошенничество Иркутская область

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