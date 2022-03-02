Иркутская зоогалерея показала «главного по тарелочкам»

Проказник Оскар с любопытством изучает пространство
В Иркутской зоогалерее показали «главного по тарелочкам» и «основного любителя пирогов». Им оказался детёныш мартышки Оскар, которому сегодня, 2 марта, исполнилось четыре месяца.
- Кто у нас главный по тарелочкам, и основной любитель пирогов? Конечно, Оскар... Ему сегодня исполняется 4 месяца! Нет, день рождения у него не 2 числа, но месяц был короткий, так что 30 февраля выпадает как раз на сегодня, - объяснили сотрудники зоопарка.
Они опубликовали забавную подборку видео, где маленький проказник орудует на кухне. Оскар ест, сидя в тарелках, переворачивает посуду, тщетно пытается открыть прозрачную упаковку, в которой лежит пирог.
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