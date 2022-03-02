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В нацпарке в Бурятии собрали 11 мешков мусора

В нацпарке в Бурятии собрали 11 мешков мусора
Общество,  Фото:tunkapark
Посетителей просят соблюдать порядок в нацпарке

В первый день весны в национальном парке «Тункинский» прошёл экологический десант. Отдел науки и экологического просвещения организовал экодесант на местности «Хонгор уула».

Участниками экологического десанта стали государственные инспектора, специалисты национального парка «Тункинский», которые убрали мусор, заменили часть сгнивших досок, закрепили поручни и гайки на висячем мосту через р. Харагун.

- 1 марта выдалось очень солнечным и тёплым днём. Всего же было собрано 11 мешков мусора. Перед началом туристического сезона на данной экологической тропе предстоит ещё не один экологический десант, - сообщили в пресс-службе нацпарка.

Посетителей нацпарка обратились с просьбой не завязывать ленточки на деревья и кустарники и забирать пакеты с мусором с собой.
национальный парк

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