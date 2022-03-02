В нацпарке в Бурятии собрали 11 мешков мусора

Посетителей просят соблюдать порядок в нацпарке



В первый день весны в национальном парке «Тункинский» прошёл экологический десант. Отдел науки и экологического просвещения организовал экодесант на местности «Хонгор уула».



Участниками экологического десанта стали государственные инспектора, специалисты национального парка «Тункинский», которые убрали мусор, заменили часть сгнивших досок, закрепили поручни и гайки на висячем мосту через р. Харагун.



- 1 марта выдалось очень солнечным и тёплым днём. Всего же было собрано 11 мешков мусора. Перед началом туристического сезона на данной экологической тропе предстоит ещё не один экологический десант, - сообщили в пресс-службе нацпарка.



Посетителей нацпарка обратились с просьбой не завязывать ленточки на деревья и кустарники и забирать пакеты с мусором с собой.