Посетителей просят соблюдать порядок в нацпарке
В первый день весны в национальном парке «Тункинский» прошёл экологический десант. Отдел науки и экологического просвещения организовал экодесант на местности «Хонгор уула».
Участниками экологического десанта стали государственные инспектора, специалисты национального парка «Тункинский», которые убрали мусор, заменили часть сгнивших досок, закрепили поручни и гайки на висячем мосту через р. Харагун.
- 1 марта выдалось очень солнечным и тёплым днём. Всего же было собрано 11 мешков мусора. Перед началом туристического сезона на данной экологической тропе предстоит ещё не один экологический десант, - сообщили в пресс-службе нацпарка.
Посетителей нацпарка обратились с просьбой не завязывать ленточки на деревья и кустарники и забирать пакеты с мусором с собой.
В нацпарке в Бурятии собрали 11 мешков мусора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Александр Ахмадулин из Бурятии выступит в составе сборной по сноуборду
Предстоит выбрать любимцев публики
В целом синоптики обещают тёплый месяц
Обучение проходит в городе Пушкино
Роддом озвучил «итоги» предыдущего месяца
Этих редких животных можно пересчитать по пальцам
Определились победители конкурса «Баатар - Дангина»
Свидетельства получили шесть человек
Исследования представляют интерес для тех, кто изучает и составляет генеалогическое древо своей семьи
Хозяева не могли попасть в свою квартиру
Летальные исходы среди больных ковидом по-прежнему происходят ежедневно
Подарок сделал внук автора краеведческих изданий
В Закаменском районе прошёл турнир по разбиванию хребтовой кости
В дело вмешалась прокуратура
Уголовное дело передано в суд