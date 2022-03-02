Женщины празднично украсили масленичный стол
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошла «Встреча Масленицы».
В клубе учреждения осуждённые провели концерт с частушками, танцами, спортивными состязаниями и конкурсами, а в реабилитационном центре «Аврора» прошёл мастер-класс по приготовлению блинов.
В завершение мероприятия состоялся конкурс на лучшее оформление масленичного стола. По словам организаторов, женщины не только приготовили самые разнообразные блюда из блинов, оригинально оформили столы, но и творчески подошли к представлению конкурсных работ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В женской колонии в Улан-Удэ встретили Масленицу
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