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В женской колонии в Улан-Удэ встретили Масленицу

В женской колонии в Улан-Удэ встретили Масленицу
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Женщины празднично украсили масленичный стол

В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошла «Встреча Масленицы».

В клубе учреждения осуждённые провели концерт с частушками, танцами, спортивными состязаниями и конкурсами, а в реабилитационном центре «Аврора» прошёл мастер-класс по приготовлению блинов.

В завершение мероприятия состоялся конкурс на лучшее оформление масленичного стола. По словам организаторов, женщины не только приготовили самые разнообразные блюда из блинов, оригинально оформили столы, но и творчески подошли к представлению конкурсных работ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
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