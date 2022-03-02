В женской колонии в Улан-Удэ встретили Масленицу

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Женщины празднично украсили масленичный стол



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошла «Встреча Масленицы».



В клубе учреждения осуждённые провели концерт с частушками, танцами, спортивными состязаниями и конкурсами, а в реабилитационном центре «Аврора» прошёл мастер-класс по приготовлению блинов.



В завершение мероприятия состоялся конкурс на лучшее оформление масленичного стола. По словам организаторов, женщины не только приготовили самые разнообразные блюда из блинов, оригинально оформили столы, но и творчески подошли к представлению конкурсных работ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

