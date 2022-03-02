Военные посоревнуются в индивидуальной гонке, огневой подготовке и эстафете
В общевойсковых объединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области и Приморье, стартовали отборочные этапы конкурса «Безопасная среда» среди подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки. Он входит в программу Армейских международных игр 2022 года.
- Соревнования включают в себя три этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка и эстафета. В ходе состязаний каждый экипаж разведывательной химической машины РХМ-6 преодолеет маршрут, оборудованный площадками для отбора проб условно заражённого грунта, поиска учебных радиоактивных источников на местности и на технике, определения отравляющих веществ в воздухе. На огневом рубеже военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия по мишеням, расположенным на различном удалении, - сообщает пресс-служба ВВО.
Всего военнослужащие выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите.
Лучшие расчёты РХБ защиты выступят в окружном этапе конкурса АрМИ «Безопасная среда». В состязаниях принимают участие свыше 200 военнослужащих, задействовано более 80 единиц специальной техники.
В Бурятии стартовали армейские этапы конкурса «Безопасная среда»
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